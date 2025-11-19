"이번 상품, 누가 살까?" 질문만 하면 AI가 답한다…LG CNS '클레어보' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고객 데이터 분석·타깃 추출·캠페인 실행까지…'대화형 마케팅' 구현

연내 글로벌 버전도 공개

LG CNS CDP 에이전틱 AI 서비스 '클레어보'를 활용하는 장면 예시. 사진제공=LG CNS

LG CNS가 마케팅 업무 전 과정을 인공지능(AI)으로 자동 수행하는 CDP(Customer Data Platform) 에이전틱 AI 서비스 '클레어보(Clairvo)'를 출시했다고 19일 밝혔다. 마케터가 자연어로 질문이나 지시를 입력하면, 에이전틱 AI가 고객 분석부터 타깃 그룹 생성, 캠페인 활성화까지 일련의 업무를 자동 처리하는 것이 특징이다.

CDP는 고객 접점에서 발생하는 데이터를 수집·통합·분석해 개인화 마케팅에 활용하는 플랫폼이다. LG CNS는 지난해 자체 CDP를 선보인 뒤 제조·유통·식품 등 기업 고객의 마케팅에 적용해 캠페인 실행 시간을 60% 이상 단축시키는 성과를 거둔 바 있다.

이번에 LG CNS는 기존 CDP에 에이전틱 AI 기술을 결합해 자율 판단·실행형 구조를 완성했다. 고객 데이터 분석, 타깃 그룹 생성, 캠페인 활성화 등의 주요 기능을 각각 AI 에이전트로 전환하고, 에이전틱 AI가 이들을 통합 지휘해 마케팅 업무를 자동으로 진행하도록 한다. 사용자는 여러 화면을 넘나들 필요 없이 AI와의 대화만으로 업무를 수행할 수 있다.

예를 들어 "이번 제품은 어떤 고객들에게 반응이 좋을까?"라고 입력하면, AI가 구매 가능성이 높은 최적의 고객군을 추출하고 최근 행동 패턴 기반의 채널 전략까지 제안한다. 앱 이용이 활발한 고객에게는 앱 푸시를, 카카오톡 기반 전환율이 높은 고객에게는 카카오톡 알림 캠페인을 자동 추천하는 식이다.

AI는 고객 행동 변화에 따른 실시간 맞춤 대응도 지원한다. 장바구니만 추가해둔 고객에게는 쿠폰 리마인드 캠페인을, 특정 제품 페이지를 반복 조회한 고객에게는 신제품 정보를 안내하는 전략을 제시한다. 또한 "제품 구매자 중 멤버십 가입자 수 월별로 집계해줘" 같은 요청에도 그래프·표로 즉시 시각화된 데이터를 제공해 별도의 가공 과정 없이 지표를 확인할 수 있다.

클레어보는 구독형과 구축형 모두로 제공돼 기업 환경에 맞는 도입이 가능하다. LG CNS는 연내 글로벌 버전도 공개할 계획으로, 국가별 유통사 사이트 데이터 수집 에이전트, 글로벌 트렌드·경쟁사 분석 에이전트 등도 고도화 중이다.





심정애 LG CNS CX 데이터사업담당은 "에이전틱 AI를 통해 마케터들이 적시에 최적의 마케팅 전략을 실행하고 더 전략적 업무에 집중할 수 있도록 돕겠다"며 "기업 고객의 비즈니스 성과 극대화에 기여하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

