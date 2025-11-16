中, '0km 중고차' 50만대 수출하는데…당국, 수출 제동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국이 자동차 업체들의 과잉 생산 속에 늘어난 '0km 중고차' 수출에 제동을 걸기로 했다.

중국 장수성 난징 항구에 수출용 차량이 있다. AFP 연합뉴스

16일 차이신 등 중국 매체에 따르면 중국 상무부·공업정보화부·공안부·해관총서(관세청)는 지난 14일 이런 내용을 담은 '중고차 수출 관리 강화 공작에 관한 통지'를 발표했다.

중국 당국의 새 방침은 0km 중고차 수출을 완전히 막은 건 아니지만 엄격한 제약조건을 더한 것이다. 수출 시 자동차 제조사의 동의를 받아야 하고 사후 서비스가 가능한 네트워크 정보 등의 제공 의무가 추가됐다. 내년 1월 1일 시행 되고, 업계에선 한달 반의 유예 기간이 부여된다. 0km 중고차는 실제로 신차지만 출고 후 형식적인 등록 절차를 거친 뒤 곧바로 중고로 판매되는 차량이다.

이번 조치는 수십개로 불어난 자동차 브랜드의 신차 생산량이 중국 국내 수요를 뛰어넘을 정도로 과잉 생산된 탓에 이뤄졌다. 중국자동차공업협회에 따르면 올해 1~10월 중국 자동차 생산량은 2769만2000대, 판매량은 2768만7000대로 모두 전년 대비 10% 넘게 증가했다. 이 중 전기차, 수소차 등 신에너지차 생산량은 1301만5000대, 판매량은 1294만3000대를 기록했다.

또 0km 중고차는 신차와 달리 애프터 서비스가 없어 중국 자동차 업계 평판에도 악영향을 끼칠 수 있다는 점도 작용한 것으로 풀이된다.





한편 이런 상황에서 2021년 1만5000대였던 0km 중고차 수출량은 지난해 43만6000대로 급증했고, 올해는 50만대를 넘어설 것이라는 분석이 나온다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

