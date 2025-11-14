무안군, '도전! 흡연·음주예방 골든벨' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



무안군이 청소년들의 올바른 건강습관을 위한 흡엽음주 예방을 위한 골든벨 행사를 진행했다. 무안군 제공

전남 무안군이 청소년들의 올바른 건강 습관을 형성하고 흡연·음주 예방 인식을 확산하기 위해 추진한 '도전! 흡연·음주 예방 골든벨' 행사가 성황리에 마무리됐다.

군은 관내 6개 초·중·고등학교 학생 618명을 대상으로 담배·술의 폐해를 배우는 예방 골든벨을 개최했다. 예선전은 ○×퀴즈 방식으로 진행돼 흡연·음주의 신체 영향, 관련 질병, 법적 처벌 등을 학습했으며, 본선에서는 주관식 문제를 통해 정부의 금연·절주 정책 변화와 국민 인식 개선 흐름 등을 익히는 시간이 마련됐다.

특히 행사 마지막에 열린 '금연 선포식'에서는 학생들이 스스로 금연 의지를 다지며 가족의 건강과 쾌적한 학교생활을 위한 다짐을 공유해 의미를 더했다.

행사 후 실시한 만족도 조사에서는 교육 만족도 88%, 내용 이해도 87%, 기대 충족도 86%로 나타나 청소년들의 높은 관심과 참여 열기를 확인할 수 있었다.





송미영 무안군 건강증진과장은 "이번 골든벨을 통해 청소년들이 흡연·음주의 위험성을 정확히 이해하고 스스로 건강한 선택을 할 수 있길 바란다"며 "앞으로도 청소년 건강증진과 금연 환경 조성을 위한 맞춤형 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

