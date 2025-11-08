"체육관 앞에 배구 여제 '김연경' 이름 넣자" 여론조사 한 안산시, 결과는

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안산시 여론조사…법률 자문-시의회 보고-계약 체결 추진

경기 안산시는 상록수체육관의 명칭을 '배구 여제' 김연경의 이름을 넣은 체육관으로 바꾸는 데 대해 시민 의견을 수렴한 결과 70% 가까운 찬성이 나왔다고 8일 밝혔다.

안산이 고향인 김연경은 초등학교와 중학교까지 다녔다. 선수 활동을 하면서는 안산시 유소년 배구 꿈나무들을 위해 꾸준히 재능 기부를 해왔다.

김연경. 연합뉴스

안산시는 지난 9월 25일부터 10월 24일까지 상록수체육관 명칭 변경 의견 수렴을 위해 온라인·오프라인 설문조사를 벌였다. 이번 설문에는 1564명이 참여해 1093명(69.8%)이 명칭 변경에 찬성한다고 답했고, 반대 의견은 471명(30.1%)으로 나타났다.

적합한 변경 명칭에 대한 질문에 찬성자의 60.2%(658명)가 '상록수 김연경체육관'을 골랐고, 30.6%(335명)는 '김연경 상록수체육관'을 꼽았다. 기타 의견으로 '김연경체육관' 또는 '안산김연경체육관'이 제시됐다.

시는 이번 여론조사 결과 등을 참고해 명칭을 최종 선정한 뒤 법률 자문과 시의회 보고, 김연경 측과의 계약 체결 등을 진행할 예정이다.

안산시 상록수체육관. 안산시 제공

안산시가 김연경의 이름을 넣은 체육관을 추진하는 건 스타마케팅을 통해 시의 브랜드를 홍보하기 위해서다. 안산시는 이 상록수체육관 명칭 변경과 새로운 활용을 통해 '배구 도시'로의 도약을 구상 중이다. 1988년생 김연경은 안산시 출신 슈퍼스타다. 안산시 초지동에서 태어나 안산서초등학교와 원곡중학교까지 안산에서 초중학교 시절을 보냈다.

또 김연경은 최근 배구 예능프로그램에 출연해 '감독'직을 수행하고 있는데, 해당 프로그램을 상록수체육관에서 촬영했다.





한편, 상록수체육관은 지난해까지 남자배구 OK저축은행의 홈구장으로 활용됐으나, 이번 시즌을 앞두고 OK저축은행이 안산에서 부산으로 연고지를 이전하면서 자리가 비었다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

