"소주 3잔 넘어가면 큰 일" 법의학자 섬뜩한 경고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

권장 음주량은 소주 2~3잔

5잔 넘어설 경우 '급성 알코올 중독'

기사 이해를 돕기 위한 자료. 아시아경제DB

AD

20년 넘게 부검을 진행한 유성호 서울대 의과대학 법의학교실 교수가 과도한 음주 습관에 대해 자제하라고 경고했다.

4일 유성호 교수는 CBS 라디오 '박재홍의 한판 승부'에 출연해 알코올이 뇌, 간 등 우리 몸에 직접적으로 미치는 영향에 대해 설명했다.

유 교수에 따르면 미국 국립 알코올 연구소에서는 2시간 이내 혈중 알코올농도가 0.08%를 넘어설 경우 급성 알코올 중독이라고 정의한다. 한국인들이 주로 먹는 소주로 계산하면 약 3분의 2병으로, 5잔 정도에 해당하는 양이다.

유 교수는 "간이랑 뇌 등 여러 장기가 대미지를 입는다는 의미"라며 "급성 알코올 중독의 경우 2주 이상 휴식하는 것이(권고되고) 있는데, 우리나라 사람들이 그것을 지키지 않는 것이 대부분이다"라고 말하면서 2잔~3잔까지만 음주하는 것을 권고했다.

끝으로 "젊었을 때는 먹고 죽자 하는데, 그렇게 먹으면 진짜 죽는다. 큰일 난다"며 "각자 즐길 수 있는 만큼만 즐겁게 먹고 끝나는 게 어떨까 싶다"라고 덧붙였다.

기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽사베이

다만 미국 내에서 '권장 음주량'에 대한 논쟁은 끊이지 않고 있다. 미국 보건복지부(HHS) 당초 '적당한 음주는 건강에 이롭다'라는 입장을 고수했지만, 지난 6월 나온 보고서에서는 '하루 한 잔의 음주도 간경화, 구강암 등의 위험을 높인다'는 경고성 내용을 담았다.

이를 5년에 한 번씩 발간하는 '미국인들을 위한 식생활 지침'에도 반영할 예정이었으나 HHS는 갑작스럽게 이 보고서를 철회했다. 주류업계의 압박에 입장을 다시 바꾼 것 아니냐는 분석도 나왔다.

본래 미국 HHS가 지난 30여년간 권장해 온 음주량은 남성은 하루 2잔, 여성은 하루 1잔 이하(1잔은 알코올 14g·맥주 340㎖ 기준)이다. 그러나 갈수록 술의 위험성을 강조하는 연구 결과가 계속 나오자, 이를 '1잔 이하'로 줄이려고 했던 것이다.





AD

NYT와 로이터통신 등에 따르면, HHS는 '미국인을 위한 식생활 지침'에서도 적정 음주량을 한 잔 이하로 바꾸는 대신 '(술을 자제) 해야 한다'는 정도의 짧은 문구만 담아낼 것으로 보인다. 미국인의 적정 음주량을 줄이려던 것도 번복한다는 의미다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>