난민 추방령? 독일 총리 "시리아 내전 끝났으니 돌아가라"

메르츠 총리, 난민 추방 가능성 언급

시리아 내전을 피해 독일로 이주한 난민들에게 추방령이 내려질 전망이다. 현재 독일에는 약 100만명의 시리아인이 거주하는 것으로 알려져 있다.

연합뉴스는 4일 ARD방송을 인용해 프리드리히 메르츠 독일 총리가 "시리아 내전은 끝났다"며 난민들을 모국에 대거 돌려보낼 방침을 시사했다고 보도했다.

메르츠 독일 총리는 이날 독일 북부의 소도시 후줌을 방문한 자리에서 "독일에 있는 시리아 난민들은 이제 내전이 끝났으니 더는 독일에 망명을 요청하거나 할 이유가 없다"며 "고향으로 돌아가야 한다"고 말했다. 이어 "귀국을 거부하는 이들은 당연하게도 추방을 당할 수 있다"고 경고했다. 아메드 알샤라 시리아 임시 대통령을 초청해 범죄자 송환 문제를 우선 협의할 계획이라고도 했다.

독일은 유럽의 주요 난민 수용지 중 하나였다. 독일이 시리아 난민을 대거 받아들인 것은 2015~2016년 때다. 당시 기독민주당(CDU)·기독사회당(CDU) 연합 정부를 이끌던 앙겔라 메르켈 총리가 단안을 내렸다. 메르켈 총리는 '우리는 해낼 수 있다'라는 구호를 내걸고 포용적 난민 정책을 폈다.

프리드리히 메르츠 독일 총리. 사진은 지난 10월30일 튀르키예 앙카라를 방문해 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 공동 기자회견을 할 때의 모습. AFP연합뉴스

현재 독일에 거주하는 시리아 국적자는 약 95만5000명으로 대부분 내전을 피해 거처를 옮겼다. 시리아 난민들은 지난해 12월 내전 종료와 더불어 올해 5월 이민 강경책을 내건 메르츠 총리가 집권하면서 귀국 압박을 받고 있다. 그러나 올해 8월까지 시리아인 1만7650명이 망명을 신청했고 귀국한 난민은 1867명에 그쳤다.





한편, 시리아는 2011년 독재자인 바샤르 알아사드(60) 당시 대통령에 반대하는 대규모 무력 시위가 발생한 것을 계기로 내전에 돌입했다. 알샤라 현 임시 대통령은 과거 알아사드 정권에 맞선 무장 투쟁을 지휘한 반군 지도자였다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

