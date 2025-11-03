최태원 "젠슨황, 한국을 '공급망 핵심축'으로 생각…치맥 회동 불참한 이유는"

메모리 공급망, 젠슨 황에겐 '핵심 연결고리'"
"리밸런싱은 '끝없는 과정'…운영 강화 중심"
"APEC 이후 경영리스크 '완전 해소 아니다'"
"M&A 통한 확장은 '한계'…내재화 전략 유지"
"'치맥 회동' 불참은 APEC 의장 역할 때문"
최태원 SK그룹 회장이 글로벌 반도체 공급망 관리의 중요성을 강조하며 국내 메모리 반도체 산업의 역할이 엔비디아 등 주요 기업의 제품 개발에 핵심적이라고 밝혔다.
최 회장은 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'SK 인공지능(AI) 서밋 2025' 기조연설 직후 기자들과 만나 최근 방한한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 발언을 언급하며 "메모리가 제대로 공급되지 않으면 블랙웰이나 루빈을 만들 수가 없다"며 황 CEO 입장에서는 한국이 공급망의 핵심축이라는 취지로 발언했다. 이어 "그만큼 한국이 중요하다는 것"이라고 덧붙였다.
이어진 질의응답에서 그는 그룹 리밸런싱(사업재편)과 관련한 질문에 "세상에 끝나는 건 없다고 본다"고 운을 뗐다. "리밸런싱이라고 말은 하지만 저희 내부에서 보면 오퍼레이션을 얼마큼 더 튼튼하게 만드느냐의 문제니까, 튼튼해질 때까지는 아마 계속해서 할 수도 있다"고 덧붙였다. 이어 "이건 회사마다도 좀 차이가 있지 않을까라고 생각합니다"라고 부연했다.
앞서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 통해 글로벌 경영리스크가 해소됐는지에 대한 질문에도 입장을 밝혔다.
최 회장은 "다 해소가 됐다고 볼 수는 없지만 단추를 잘 끼운 상황은 된 것 같다"며 "미국과의 협상이 물꼬를 텄고, 타협점을 찾았다"고 평가했다. 다만 그는 "반대로 얘기하면 그다음 것도 잘 안 되면 다시 리스크로 우리한테 돌아올 가능성은 있다"고 말했다.
이어 그는 "중국과도 마찬가지고 일본과도 마찬가지라고 생각한다. 기회와 위기는 같이 공존하고 있다"며, 글로벌 지정학적 환경 아래에서의 복합적인 리스크 관리 필요성을 강조했다.
인수합병(M&A)을 통한 고대역폭메모리(HBM) 생산능력 확대 방안과 관련한 질문에는 "우리 스스로 해야 한다. M&A로 풀 수 있는 상황은 아닌 것 같다"고 선을 그으며 기술 내재화 중심의 전략을 유지하고 있음을 확인했다.
이날 자리에서는 최근 업계 이슈가 된 '치맥 회동' 불참 사유에 대한 질문도 나왔다. 이에 대해 최 회장은 "APEC CEO 의장이어서 그걸 버리고 갈 수 없었다. 황 CEO도 충분히 이해하고 있던 상황"이라고 설명했다.
