종로구, 반려견과 종로둘레길 산책…8일 ‘건강걷기대회’

삼청공원~한양도성길 3km 구간
서울 종로구(구청장 정문헌)는 오는 8일 오전 8시 삼청공원에서 ‘제82회 반려견과 함께하는 종로건강걷기대회’를 연다. 구민들이 가족, 이웃, 반려견과 함께 일상 속 걷기의 즐거움을 느끼며 건강을 다지는 시간으로 마련됐다.
걷기 코스는 종로의 역사·문화 명소를 아우르는 ‘종로둘레길’로, 삼청공원에서 출발해 말바위 입구, 와룡공원 정상, 성균관대 후문을 거쳐 다시 삼청공원으로 돌아오는 약 3km 구간이다. 소요 시간은 약 90분이다.
행사는 7시 30분부터 현장 접수와 물, 반려견 배변봉투 배부로 시작하며, 8시부터 준비체조와 걷기 자세 교육이 진행된다. 참가자는 QR코드 또는 현장 접수를 통해 신청할 수 있으며, 반려견 동반 및 미동반 각각 100명씩 선착순 모집한다.
부대행사로는 반려견과 함께하는 인생네컷 촬영과 반려견 심폐소생술(CPR) 교육이 마련돼 실용적인 정보 제공과 반려동물 안전 인식 제고에 기여할 전망이다. 완주자에게는 기념품이, 추첨 당첨자에게는 건강검진권과 반려견 사료 등 경품이 제공된다.
정문헌 종로구청장은 “가족이나 친구, 이웃, 반려견과 함께라도 좋고 혼자 걸어도 좋은 종로둘레길에서 몸과 마음의 건강을 지키며 소중한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
