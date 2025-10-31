거버넌스포럼 "자사주 거래는 자본거래…자산아냐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국기업거버넌스포럼은 31일 자사주 거래는 자본이 아닌 자산임을 명확히 해야 한다고 밝혔다.

포럼은 이날 논평을 통해 "국내 회계기준은 자사주 거래를 자본 거래로 보지만, 법인세법은 자산 거래로 보고 있어 회계원칙과 세법 간 불일치 문제가 심각하다"며 이같이 말했다.

포럼은 "회계기준은 거래의 실질을 그대로 반영하기 위한 공시, 정보제공 지침이지만 그렇다고 해서 법적, 규범적 해석을 거래의 실질과 무관하게 자의적으로 해도 된다는 의미는 전혀 아니다"라며 "반드시 명확하고 객관적인 근거가 있어야 거래의 실질과 다른 법적 해석을 할 수 있다"고 강조했다.

포럼은 "회계기준에 의하여 공시되는 자사주 거래의 실질이 '자본'임에도 불구하고 우리 대법원은 '양도성'이 있다는 이유로 '자산'으로 간주하고 있다"며 "자사주는 매입하는 순간 의결권, 배당청구권, 신주인수권 등 주주의 재산권이 '소멸'되기 때문에 처분 시에도 주주의 권리가 될 수가 없다"고 지적했다.

또한 한국거래소의 시가총액 계산도 수정돼야 한다고 강조한다. 포럼은 "현재 거래소 시총은 자사주 매입분이 차감되지 않는다"며 "글로벌 스탠더드에 따르면 자사주는 시총에서 자동 차감된다"고 설명했다. 이어 "자사주를 취득하는 순간 자본이 줄어들고 주식 수도 감소해 이 부분을 시총 계산에서 반영해야 하는 것"이라고 덧붙였다.





그러면서 "이달 오기형 더불어민주당 의원이 자기주식 취득을 자본 거래로 명확히 하는 내용의 소득세법·법인세법 개정안을 대표 발의했다"며 "세법 개정안은 자기주식 소각 의무화를 제도적으로 뒷받침할 회계적 기반을 만든 것"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

