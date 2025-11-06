[기금·공제 대해부]④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 연기금 1호 리츠 투자…글로벌금융위기 전 회수

위험·안전 자산 양극단 투자 '바벨 전략' 천명

사모신용 대출 강화…발빠른 시장 대응



편집자주 연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다.



대한지방행정공제회(이하 행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀드 '코크랩 CR리츠 3호'에 당시 약 50억원을 투자했다. 국내 연기금에서는 처음으로 시도한 부동산투자회사(REITs) 베팅이다. 5년간 지속해서 배당 수익을 얻고, 2008년 광복절 무렵 순수 매각차익 108억원까지 실현했다. 수익률 측면에서 행정공제회 역사상 손꼽히는 성과였다.

정확히 한 달 뒤인 2008년 9월, 미국 대형 투자은행(IB) 리먼브라더스가 파산하고, 서브프라임 모기지로 촉발된 글로벌 금융위기가 발생했다. 혹자들은 운도 많이 따랐다고 하지만, 결과적으로 선제적 판단력을 증명하면서 '안정 속의 민첩함'이라는 행정공제회의 운용철학을 상징하는 장면이 됐다.

지방공무원 복지기금에서 30조원 운용기관으로

행정공제회는 '대한지방행정공제회법'에 근거해 설립된 기관으로, 지방자치단체 공무원과 지방행정 종사자의 복지와 생활 안정을 지원한다. 이름만 보면 소박하다. '지방행정'과 '공제회'라는 단어의 조합으로 평범한 연금형 복지기금 정도의 이미지를 준다.

하지만 그 규모는 전혀 소박하지 않다. 지난해 자산 규모 28조7691억원으로 국내 공제회 중에서는 상위권에 속한다. 올해는 자산 총액이 31조원에 이를 전망이다. 1975년 설립 당시 회원 수 8만명, 자산규모 12억원으로 시작한 이후 쉼 없이 성장했다.

자산 70~80%는 안정형…9년 연속 흑자

행정공제회 최고투자책임자(CIO)를 맡고 있는 허장 사업이사는 여러 차례 인터뷰를 통해 "70~80%는 안정적인 이자·배당형 자산, 나머지는 벤처·사모 지분 등 고성장 영역에 투자한다"고 강조했다. 이 구조는 중간위험 자산을 배제하고 양 극단에 베팅한다는 의미를 가진다. 즉, 채권형·인컴형 자산으로 현금흐름을 확보하고, 소수의 공격적 자산에서 알파를 추구하는 방식이다. 이를 통해 회원의 생활 안정이라는 공적인 목표와 시장수익을 포기하지 않는 운용 독립성의 공존을 꾀한 셈이다.

이미 행정공제회는 안정적인 수익률을 이어가고 있다. 지난해에는 평균수익률 9.1%를 기록하면서 회원 퇴직급여율(4.92%)을 훌쩍 웃돌았다. 최근 연임에 성공한 허 CIO가 임기를 시작한 2022년에는 코스피가 약 25% 급락했음에도 준수한 성과를 거뒀다. 연기금 대부분이 수익을 내지 못했지만 3.9% 수익률을 기록한 것이다.

행정공제회는 9년 연속 흑자를 유지했고, 지급준비율은 지난해 말 기준 110%를 상회한다. 지난해 당기순이익은 3893억원으로 전년 대비 42.5% 증가했다. 이 같은 재무적 안정성을 기반으로, 점진적으로 포트폴리오 혁신을 추진하고 있다.

미래 먹거리 '사모 신용대출' …비중 늘리고 팀 신설

행정공제회는 '사모 신용대출'을 차세대 성장축으로 판단했다. 허 CIO가 이미 공개적으로 부동산이나 인프라 등 실물자산 비중을 점차 줄이고 올해 28~29% 수준인 사모 신용대출 비중을 2029년까지 33.5%로 확대하겠다고 밝힌 바 있다. 금리 고착화 환경 속에서, 리츠·부동산보다 만기·상환 구조가 명확하고 안정적인 현금흐름을 제공하는 사모 대출이 회원 복지형 자금 운용에 더 적합하다고 본 것이다.

최근에는 이를 위한 조직 개편도 추진하고 있다. 내년 투자조직을 개편하면서 기존 한 개 팀으로 운영되던 크레딧투자팀을 두 개로 늘리고, 인력 확대도 고려하고 있다. 반면 국내부동산팀과 자산관리팀은 통합하기로 했다. 국내 개발사업이 위축되고 신규 딜이 줄어드는 상황을 고려한 판단이다. 특히 부동산 자산의 경우 장기 보유에 따른 회수 부담이 커지고 거래 절벽이 이어지면서 확실하게 사모 신용대출 시장에 힘을 싣는 분위기다.

발 빠르고 조용한 혁신 기대감

사모 신용대출은 기관투자자 사이에서 공통된 대체투자 확대 분야 중 하나지만, 이처럼 구체적인 목표 수치를 내걸고 조직개편까지 단행한 곳은 아직 행정공제회가 유일하다.





이처럼 행정공제회의 자산운용은 거대한 파격보다는, 조용하지만 미리 방향성을 설정하는 변화의 연속이었다. 리츠 시장의 초기 진입과 위기 직전의 매각 성공, 사모 신용대출 중심의 전환 등의 조합은 안정적이지만 '생각보다 빠른 기관'이라는 행정공제회만의 리듬감을 만들어냈다는 평가다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

