본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[기금·공제 대해부]①환율전선에도 등판하는 1300兆 '국가급' 공룡 국민연금

이민우기자

입력2025.11.03 08:16

수정2025.11.03 08:25

시계아이콘01분 47초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

편집자주 연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다.

세계 연기금 평가기관인 글로벌 SWF에 따르면 운용자산 기준 국민연금의 덩치는 일본공적연금에 이어 세계 2위다.

국민연금의 가장 큰 차별점은 덩치가 전략 그 자체라는 점이다.

닫기
뉴스듣기

외환스와프로 환율 안정에도 기여
세계 연기금 2위…체급 자체가 전략
'안전'에서 '효율'로…유연한 전환 시도
수익률 준수하지만 정치적 그늘 드리우기도

편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다.

지난해 말 계엄 정국으로 불안해지면서 원·달러 환율이 1486원까지 치솟았다. 2009년 세계 금융위기 이후 최고치였다. 한국은행과 국민연금공단(NPS)은 외환시장 변동성에 대응하기 위해 외환 스와프 거래 한도를 6개월 만에 500억달러에서 650억달러로 늘렸다. 통상 외환 스와프는 정부나 중앙은행이 쓰는 거시경제안정 도구지만 이번에는 국민연금도 등판했다. 단순히 연금 운용기관을 넘어 국가 경제의 축으로 기능하고 있다는 사례였다.


자산 규모 1300조…한국 GDP 절반 넘어

[기금·공제 대해부]①환율전선에도 등판하는 1300兆 '국가급' 공룡 국민연금
AD

국민연금공단에 따르면 지난 8월 말 기준 국민연금의 운용자산은 총 1322조원이다. 지난해 기준 우리나라의 명목 국내총생산(GDP) 2556조원의 절반을 넘는다. 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 국내 시가총액 상위 10위 기업들의 시총을 모두 더해도 국민연금 총자산보다 1000억원 이상 적다. 국내 2위 규모 연기금인 교직원공제회의 총자산과는 20배 가까운 격차다.


세계 연기금 시장에서도 최상위권 규모다. 세계 연기금 평가기관인 글로벌 SWF에 따르면 운용자산 기준 국민연금의 덩치는 일본공적연금(GPIF)에 이어 세계 2위다.


국민연금의 가장 큰 차별점은 덩치가 전략 그 자체라는 점이다. 1~2%의 비중 조정만으로도 수십조 원이 움직이면서 시장에 큰 영향을 미친다. 거대 규모는 양날의 검이라는 지적도 있다. 자산 1000조원이 넘으면서 단기 매매나 시장 타이밍을 노리는 전략은 쉽지 않다. 벤치마크 중심의 운용체계 때문에 초과수익보다는 안정적 수익률에 집중할 수밖에 없다. 정치권의 인사 개입 논란, 세대 간 형평성 문제 등 비(非)재무적 리스크도 커지고 있다.

[기금·공제 대해부]①환율전선에도 등판하는 1300兆 '국가급' 공룡 국민연금

'리스크 확대 선언'…위험자산 비중 늘려

과거 국민연금은 안정형 포트폴리오를 추구했지만 지난해 새로운 자산 배분 계획을 발표하면서 위험자산 비중을 전년 말 56%에서 65%로 늘리기로 했다. 자산군 간 칸막이를 허물어 자산 배분의 유연성을 추구하는 기준 포트폴리오를 도입하면서 배분 체계를 위험자산(주식·대체투자) 65%, 안전자산(채권) 35% 등으로 단순화했다. 저출산·고령화로 인한 기금 고갈 리스크에 대응하기 위한 조치다. 더 이상 '안전'만으로는 미래를 버틸 수 없다는 판단이었다.


다만 최근의 사모펀드(PEF) 투자 손실 논란이 국민연금의 공격적 전환에 제동을 걸고 있다. 올해 국정감사에서는 PEF 운용사 MBK파트너스의 홈플러스 인수에 투자하면서 불거진 약 9000억원(공정가치 기준) 규모의 손실 가능성이 지적됐다. 이미 일부 금액은 회수했고, MBK파트너스가 운용사(GP) 몫을 포기하면서 분투하고 있지만 김태현 국민연금공단 이사장도 지난 24일 열린 국정감사에서 손실 가능성을 인정했다.

[기금·공제 대해부]①환율전선에도 등판하는 1300兆 '국가급' 공룡 국민연금


작년 수익률 해외 연기금보다 높아…국내 주식 확대 놓고 논란

국민연금은 지난해 전체 운용수익률 15.32%로 2000년 이후 최고치를 달성했다. 기금 운용에 따른 수익금은 159조7000억원으로 지난해 급여지급액 44조원의 3배가 넘는다. 2022년 글로벌 금융시장 충격으로 ?8.2%의 손실을 냈던 것과 비교하면 극적인 반등이다. 일본 GPIF 14.2%, 캐나다연금투자(CPP) 14.2%, 미국 캘리포니아공무원연금(CalPERS) 9.1% 등 해외 주요 연기금을 모두 앞질렀다.



[기금·공제 대해부]①환율전선에도 등판하는 1300兆 '국가급' 공룡 국민연금

하지만 최근 들어 이 성과조차 정치권의 논란에 묻히고 있다. 올해 국정감사에서 여당 의원들은 "국내 증시 활성화를 위해 국민연금이 국내 주식 비중을 늘려야 한다"고 주장했다. 반면 야당 의원들은 "정부가 연금 운용에 개입해선 안 된다"며 기금운용의 독립성 훼손을 경고했다. 시장 안정과 운용 독립성이라는 이중의 요구에 서 있는 셈이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

기금 고갈 가능성은 여전히 국민 불안을 자극하는 최대 이슈다. 수익률 개선만으로는 한계가 있기에 보험료율 인상·수급 구조조정 등 제도 개혁이 병행돼야 한다는 지적이 잇따른다. 1300조원 자산의 거인이 어떤 전략을 세우는지에 따라 한국 자본시장의 방향뿐 아니라 국민의 노후 안정도 달라지기 때문이다.




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"③

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기