파수 DSPM, 글로벌 어워드 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파수는 데이터 보안 태세 관리 솔루션 Fasoo DSPM이 '2025 사이버시큐리티 브레이크스루 어워드'의 정책 관리 부분 최고 솔루션으로 선정됐다고 29일 밝혔다.

파수는 이번 수상을 통해 글로벌 경쟁력을 인정받으며 DSPM으로 재편되는 클라우드 보안 시장에서 유리한 고지를 차지하게 됐다.

인텔리전스 기업 테크 브레이크스루가 운영하는 사이버시큐리티 브레이크스루 어워드는 정보보안 산업의 최고 기업 및 솔루션을 선정한다. 올해 9회째 진행하고 있다. 전세계 수천개의 후보 중에 Fasoo DSPM은 정책 관리 및 컴플라이언스 준수 부문에서 '올해의 정책관리 솔루션'으로 선정됐다.

데이터 보안 태세 관리(DSPM)는 클라우드 저장소 등에 산재한 데이터를 찾고 관리할 수 있는 기술로, 클라우드 환경에 필수적인 솔루션으로 주목받고 있다. 차세대 클라우드 데이터 보안 기술로 급격한 시장 성장세를 보이고 있다.

수상 제품인 'Fasoo DSPM'은 멀티/하이브리드 클라우드 등에 흩어진 데이터의 보안 현황을 한 눈에 파악하고 개인정보 등 민감 데이터를 자동 검출·분류한다. 다양한 글로벌 컴플라이언스를 준수할 수 있도록 지원한다. 해외 시장을 선도하는 자사의 데이터 보안 솔루션과 연동해 데이터 생애주기의 모든 단계에 걸친 일관된 관리도 가능하다.

글로벌사업을 총괄하는 손종곤 파수 상무는 "최근 글로벌 시장에서는 DSPM을 중심으로 AI-레디 데이터(AI-Ready Data) 관리 역량을 결합한 기업들이 잇따라 유니콘으로 성장하며 클라우드 보안의 새로운 기준을 만들어가고 있다"고 말했다.





AD

이어"수상은 데이터 보안과 거버넌스 분야에서 선도하고 있는 파수의 기술력이 DSPM과 AI-Ready Data 관리 모두에서 글로벌 경쟁력을 인정받은 결과"라고 덧붙였다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>