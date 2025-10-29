"고수익 美주식 투자전략" SNS 불법리딩 기승…소비자경보 '주의'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금감원 "불법업자 거래피해 구제 어려우니 신중"

금융감독원은 사회관계망서비스(SNS)에서 고수익 해외주식 투자를 권유하는 불법 리딩 사례가 늘고 있어 소비자경보 '주의'를 발령했다고 29일 밝혔다.

사회관계망서비스(SNS) 불법 리딩 사례. 금융감독원

AD

금감원에 따르면 사기범들은 스레드 등 SNS에서 고수익 미국주식 투자전략 같은 정보글과 동영상을 올린 뒤 투자자들을 텔레그램 등 비공개 채팅방으로 유인한다.

사기범들은 특정 날짜에 특정 가격으로 미국 주식 종목 매매를 권해 소액투자 성공 경험을 제공하는 방식으로 투자자를 꾀는 수법을 쓴다. 투자자들이 대량 매수해 주가가 급등하면 주식을 팔고 잠적하는 게 이들의 특징이다.

금감원은 소비자에게 SNS에서 모르는 사람이 해외주식 투자를 권유하면 의심해야 한다고 경고했다.

금감원 금융소비자 포털 '파인'을 통해 투자 조언하는 사람이 등록·신고된 투자자문업자 또는 유사투자자문업자인지 확인해야 한다고 당부했다. 업체명, 운영자 신원·연락처 등을 살펴봐야 한다.

금감원은 불법 업자와 거래하다 피해를 보면 구제하기 어려운 만큼 주의해야 한다고 강조했다.

최근 온라인 금융투자 사기는 국경 너머 해외에서 벌어지는 경우가 대부분이어서 불법 업자 단속과 법적 조치가 쉽지 않은 실정이다. 피해를 봐도 범죄수익 동결, 환수 등이 매우 어렵다.

온라인 정보는 허위 조작될 수 있다는 사실을 잊어선 안 된다고 당부했다. 소정의 사례비를 받고 불법 업자가 원하는 대로 블로그 게시글 작성 또는 동영상 등을 제작해주는 사례가 많다는 점을 유념해야 한다.





AD

금감원 관계자는 "불법 리딩방 피해는 사실상 회복이 불가능한 금전 피해를 유발하는 만큼 각별히 주의해야 한다"며 "유의사항 및 대응요령을 숙지해 부당한 피해를 예방하길 바란다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>