파리바게뜨, 필리핀 마닐라 '니노이 아키노 국제공항'에 문 열었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

싱가폴·말레이 이어 세 번째 해외 공항 입점

SPC그룹이 운영하는 베이커리 브랜드 파리바게뜨가 필리핀 수도 마닐라의 대표 공항인 '니노이 아키노 국제공항(Ninoy Aquino International Airport, 이하 NAIA)'에 신규 매장을 오픈했다고 29일 밝혔다.

이번 신규 매장은 싱가포르 창이공항과 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항에 이어 파리바게뜨의 세 번째 해외 공항 입점이다. 연간 약 5000만명 이상이 이용하는 NAIA는 필리핀 최대 관문 공항으로, 파리바게뜨는 이번 입점을 통해 현지 고객뿐 아니라 전 세계 관광객에게 브랜드 인지도를 강화하고 동남아 시장 영향력을 확대해 나갈 예정이다.

파리바게뜨 필리핀 마닐라 '니노이 아키노 국제공항'점 모습. SPC

AD

파리바게뜨 신규 매장은 최근 리모델링을 마친 NAIA 제3터미널 2층 푸드홀 내 68석 규모로 문을 열었다. 제3터미널은 일 평균 3만5000명이 이용하며, 국제선 및 국내선 허브 역할을 수행하는 곳이다. 파리바게뜨는 베이커리류 외에도 식사 대용이 가능한 핫밀(Hot Meal) 라인업으로 구운 치킨 갈비, 매운 불고기 크림 파스타 등 필리핀과 한국의 맛을 결합한 퓨전 메뉴를 선보인다. 휴일 없이 24시간 운영을 통해 허브 공항 환승객과 장거리 여행객 수요를 공략한다.

필리핀은 아세안(동남아시아 국가 연합) 대표 국가로 젊은 층의 비중이 높아 성장 가능성이 큰 시장으로 평가받는다. 지난해 4월 필리핀 1호점 '몰 오브 아시아 (Mall of Asia)점'을 오픈하면서 필리핀 시장에 본격 진출한 파리바게뜨는 현재까지 5개의 점포를 운영하고 있다. 파리바게뜨는 '몰링(Malling·쇼핑몰에서 외식과 여가를 즐기는 문화)' 트렌드에 맞춘 프리미엄 카페형 매장 콘셉트와 메뉴 현지화 전략이 호응을 얻고 있다.





AD

SPC그룹 관계자는 "잇따른 국제 공항 입점은 파리바게뜨의 품질과 브랜드 경쟁력을 글로벌 시장에서 인정받은 것으로 의미가 있다"며 "앞으로도 지속적인 글로벌 사업 확대로 K베이커리의 고유한 매력을 전 세계 고객에게 알릴 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>