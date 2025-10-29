헤지펀드 대부 "AI 랠리 거품이지만…통화긴축 전까진 안 터진다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

레이 달리오, CNBC 인터뷰

"AI 투자, 닷컴버블 직전과 유사"

대형 기술주를 중심으로 한 인공지능(AI) 투자 열풍이 거품 양상을 보이고 있지만, 미국 중앙은행의 통화완화 기조가 유지되는 한 주가가 쉽게 꺼지지 않을 것이라는 전망이 제기됐다.

레이 달리오 브리지워터 어소시에이츠 설립자가 28일(현지시간) 사우디아라비아 수도인 리야드에서 CNBC와 인터뷰를 하고 있다. CNBC 제공.

AD

'헤지펀드 대부'로 불리는 레이 달리오 브리지워터 어소시에이츠 설립자는 28일(현지시간) 사우디아라비아 수도인 리야드에서 진행한 CNBC 인터뷰에서 "현재 시장에는 거품스러운 요소가 상당히 많다"며 "거품은 보통 통화정책이 긴축으로 전환되기 전까지는 터지지 않는다"고 밝혔다.

그는 이어 "지금은 금리와 관련해 (정책이) 긴축보다는 완화로 기울 가능성이 크다"며, 현재 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기조가 자산시장 과열을 일정 기간 더 부추길 수 있다고 내다봤다.

달리오는 자신이 개인적으로 사용하는 '거품 지표'가 현재 상대적으로 높은 수준에 이르렀다고 밝혔다. AI 관련 종목을 제외하면 시장 전반의 성과는 상대적으로 부진하며, 시장 수익의 80%가 소수 빅테크 기업에 집중돼 있다는 점도 지적했다.

또한 그는 현재 미국 경제가 금리 인하로 완화되는 취약한 부문, 반대로 버블이 형성되는 부문으로 양분돼 있다며 이 같은 불균형이 통화정책으로 동시에 해소되기 어렵다고 진단했다.

달리오는 현재 상황은 1998~1999년 닷컴버블 붕괴 직전이나 1927~1928년 대공황 직전과 유사하다고 봤다.

그는 "지금이 거품인지, 거품이 언제 꺼질지는 정확히 알 수 없다"면서도 "위험이 매우 높다는 점은 말할 수 있다"고 경고했다.





AD

달리오의 전망처럼 Fed는 당분간 통화완화 기조를 이어갈 것으로 예상된다. Fed는 지난달 올해 처음으로 기준금리를 0.25%포인트 인하해 연 4.0~4.25%로 조정했으며, 30일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서도 0.25%포인트 인하가 유력하다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>