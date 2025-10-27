경주 APEC '숙박 대란'…포항·울산까지 호텔 구하기 '별따기'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가을 단풍여행 수요 겹쳐 주변 도시로 예약행렬

1박 요금 평소 대비 2배 이상 상승

펜션·풀빌라에 모텔로도 수요 번져

다음 달 1일까지 열리는 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간이 막을 올린 가운데 개최지인 경주뿐 아니라 부산과 울산과 포항 등 인근 지역까지 숙박 대란이 벌어졌다. 아·태 지역 21개 회원국 정상과 외교·통상 장관, 경제사절단, 수행원, 취재진 등을 포함해 2만여명이 몰리고, 가을 여행 수요가 겹치면서 개최지 주변 도시의 호텔과 리조트 예약이 증가하면서 객실 구하기는 하늘의 별따기다.

2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋이 열리는 경북 경주 예술의전당 인근에 행사 개최를 알리는 조형물이 설치돼 있다. 연합뉴스

AD

27일 관련 업계에 따르면 조선호텔앤드리조트가 운영하는 웨스틴 조선 부산은 10월 마지막 주인 이달 말 객실 예약률이 90% 수준이다. 비상 상황을 대비해 남겨둔 여분의 객실을 제외하면 사실상 만실이다. 5성급인 파라다이스 호텔 부산도 같은 기간 예약률이 87%에 달했다. 롯데호텔앤리조트가 운영하는 롯데호텔 부산은 이 기간 객실 예약이 전년 동기 대비 8%가량 상승했다.

경주와 비교적 가까운 울산과 포항은 상대적으로 낮은 성급의 호텔을 중심으로 예약이 몰리면서 숙소 가격이 평소보다 상승했다. 놀유니버스가 운영하는 초개인화 여행 플랫폼 트리플에 따르면 포항 시내 한 3성급 호텔은 행사 기간 1박 요금이 평일 기준 20만원대 중반, 주말은 40만원대 중반으로 형성됐다. 각각 10만원대 초반과 20만원대 중반이던 이전보다 두 배가량 치솟은 것이다. 울산 내 한 3성급 호텔도 평일 10만원대 초반에 묵을 수 있었던 1박 요금이 20만원 중반으로 뛰었다.

단풍 시즌을 맞아 가족 단위 여행수요가 몰리는 리조트 등도 예약이 일찌감치 마무리됐다. 대표적으로 대명소노그룹에서 운영하는 소노벨 청송과 이랜드파크 켄싱턴호텔앤리조트의 켄싱턴리조트 경주 등은 주말까지 모든 객실이 만실이다.

경주에서는 메인 행사장인 신평동 보문관광단지 내 4~5성급 호텔과 리조트 등 상당수가 각국 참가단 숙소와 공식 일정 등에 쓰이면서 인근에 투숙하려면 상대적으로 외곽 지역의 펜션이나 풀빌라 등을 알아봐야 하는데 이마저도 가격이 크게 상승했다. 보문관광단지와 차량으로 30분가량 떨어진 지역의 한 펜션은 1박 요금이 주말 기준 55만원에 달한다. 평소 6~7만원 수준이던 인근 모텔의 숙박 요금도 두 배 이상 뛰면서 가격 상승이 확산했다.





AD

업계 관계자는 "APEC 정상회의를 위해 방한하는 해외 취재진이 경주 인근에서는 숙소를 구하지 못해 울산이나 포항 등 주변 지역에서 상대적으로 저렴한 호텔을 급하게 예약하는 사례가 적지 않다"며 "일반 관광객을 함께 받고 있는 주변 도시의 3~4성급이나 비즈니스호텔의 경우 빈 객실도 웃돈을 줘야 예약이 가능한 상황"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>