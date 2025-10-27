삼전 주식 5만원대에 산 박용진…"1년 만에 드디어 10만원"

"더 많은 연구개발·기술투자 해야"
삼성전자 주가가 사상 처음으로 10만원을 돌파한 가운데 박용진 전 더불어민주당 의원이 "인공지능(AI) 시대, 혁신을 주도하는 삼성전자를 응원하겠다"고 밝혔다.
박 전 의원은 27일 자신의 페이스북을 통해 "삼성전자가 드디어 10만전자가 됐다"며 "제가 삼성 오너 일가의 반칙과 불법을 비판하면서도 삼성전자라는 기업을 응원하는 마음으로 삼성전자 주식을 산 지 꼭 1년만"이라고 말했다.
그는 "다만 이번 실적은 반도체 시장의 좋은 업황에 힘입은 바가 크다"며 "이번 계기에 더 많은 연구개발, 기술투자와 새로운 사업 기획으로 글로벌 기업으로서의 성장 발판을 더 단단하게 할 수 있기 기대한다"고 했다.
그러면서 "부동산 건설 경기가 좋아질 때만 바빠지는 벽돌공장 신세를 벗어날 수 있어야 삼성전자 투자자들의 믿음이 더 단단해질 것"이라고 덧붙였다.
박 전 의원은 지난해 10월17일 삼성전자 주식을 매수했다고 밝힌 바 있다. 박 전 의원은 당시 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "삼성전자 주식은 하락하고 있는데 저는 샀다"며 "생애 첫 주식 매수로 적지 않은 돈을 들였다"고 전했다. 그는 "모두가 삼성의 위기를 말할 때 신뢰를 보여주려 한다"며 "국가전략산업을 이끄는 회사가 잘해주길 바라는 마음은 예전이나 지금이나 마찬가지"라고 강조했다. 당시 삼성전자의 주가는 종가 기준 5만9700원으로, 이날 종가(10만2000원)와 비교하면 약 71% 오른 셈이다.
이어 "앞으로도 삼성전자 오너와 최고 경영진의 잘못으로 반기업적, 반사회적 행태에 대해서는 감시와 비판을 이어가겠다"면서도 "대한민국 기업 삼성전자의 승승장구를 삼성 주주와 임직원들과 한마음으로 응원할 것"이라고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
박 전 의원은 20·21대 국회의원으로 활동했다. '삼성저격수'로 불리기도 했던 박 전 의원은 지난 국회에서 보험사가 계열사 채권, 주식 등 보유한도 산정 기준을 공정가액(시가)으로 변경하는 내용을 담은 이른바 '삼성생명법'(보험업법 일부 개정법률안)을 주도했다.
윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>