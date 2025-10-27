[2025국감]장애인 고용·물품구매 실적 부족에 수은 "불찰"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국수출입은행이 장애인을 일정 비율 이상 고용해야 하는 장애인 의무고용 제도를 불이행하고 중증장애인생산품 법정 의무 구매 비율을 지키지 않은 것에 "비율 준수하지 못했기 때문에 우리의 불찰"이라고 밝혔다.

안종혁 수출입은행장 직무대행은 27일 오후 국회 기획재정위원회 국정감사에서 조승래 더불어민주당 의원이 장애인 의무고용 비율 부족과 중증장애인생산품 의무 구배 비율이 낮은 점을 지적하자 이같이 답했다.

조 의원은 "중증장애인생산품 구매실적이 2023년까지는 괜찮은데 악화되고 있다"고 묻자 안 직무대행은 "총구매액 대비 법령상 1% 구입하게 돼 있는데 그간 정보기술(IT)이나 데이터센터 등 (지출이 있어) 총량은 늘어나는데 비례해서 구매 실적 비율은 줄어드는 구조적인 문제가 있었다"며 "결과적으로 비율 준수하지 못했기 때문에 우리 불찰"이라고 말했다.





조 의원은 "(데이터) 센터 다 지어지면 비율이 괜찮아지는 것이 맞느냐"며 "모든 기관은 투자계획, 구매계획 등을 가지는데 (중증장애인생산품) 구매도 계획 세우면 되지 않느냐. 계획을 세울 때 이것도 포함해서 계획을 세워달라"고 말했다. 안 직무대행은 "그렇게 하겠다"고 답변했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

