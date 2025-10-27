기업은행, 올해의 브랜드상 동반성장 부문 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"리포트 발간해 중기 경쟁력 강화"

IBK기업은행은 한국광고학회 주관 2025 올해의 브랜드상 동반성장 부문 올해의 브랜드상을 받았다고 27일 밝혔다.

서울 중구 을지로 IBK기업은행 본점. 기업은행

브랜드상은 산업 현장에서 마케팅 커뮤니케이션을 통해 고객 만족과 사회적 가치 창출에 기여한 기업이나 공공기관에 매년 주는 상이다.

기업은행은 IBK경제연구소가 발행하는 'IBK가 만드는 중소기업 CEO 리포트'를 통해 상을 받게 됐다고 설명했다. 국내 유일 중소기업 전문 월간지다. 최신 경제 이슈, 산업 동향과 경영 전략 등 실무 중심 콘텐츠를 제공한다.

각 분야 우수 중소기업을 선정해 경영철학과 사업전략을 소개하고 현장 노하우를 공유해 중소기업 경쟁력을 강화하는 데 기여했다는 평가를 받았다.

학회는 "CEO 리포트는 중소기업 브랜드 가치 제고와 경쟁력 강화에 실질적인 도움을 주고 있다"며 "콘텐츠 품질 향상과 사회적 공헌 측면에서 높은 평가를 받았다"고 설명했다.





김성태 은행장은 "앞으로도 중소기업의 성장과 발전을 위해 현장에서 필요한 정보를 지속적으로 제공하며 든든한 동반자로 자리매김하도록 노력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

