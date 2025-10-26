KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울의 오피스텔 매매가격이 9개월째 상승세를 이어가고 있는 것으로 조사됐다.

공무원 학원과 입시학원이 밀집된 서울 동작구 노량진에 자리한 오피스텔.

26일 KB부동산이 발표한 10월 오피스텔 통계에 따르면 서울 오피스텔 매매가격은 전월 대비 0.09% 상승했다. 지난 2월부터 9개월째 연속 상승세를 나타내고 있는 것이다. 단, 상승세는 8월 0.16%에서 9월 0.13%로 소폭 하락한 뒤 내림세를 이어갔다.

권역별로는 서북권(0.17%)이 전월(-0.06%) 하락에서 상승 전환했고, 서남권(0.13%)은 영등포구 여의도동을 중심으로 대단지 오피스텔이 강세를 보였다. 도심권(0.09%)은 용산구 한강로 인근 역세권 단지 강세로 상승 전환했다.

면적별로는 전국과 수도권에서 대형과 중형이 상승하고 중대형 이하는 하락했다. 서울, 경기 일부를 중심으로 아파트 가격이 급등하자 주거형 오피스텔 중 전용 85㎡를 넘는 대형 오피스텔로 수요가 유입된 결과로 분석된다.





또 서울 오피스텔 평균 매매가격은 3억418만원으로 지난달 대비 26만원 올랐고, 전세 평균 가격은 6만원 상승한 2억338만원으로 집계됐다. 전세가율은 전국이 84.7%였고 수도권 84.9%, 서울은 84.1%로 조사됐다.





