"무슨 말인지 모르겠다"…트럼프, 프랑스 기자 억양 조롱 논란

회견장서 기자 국적 묻고 억양 거듭 언급

과거에도 외신기자 발음 문제 삼아 질문 회피

도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 기자회견장에서 프랑스 기자의 영어 억양을 문제 삼으며 조롱 섞인 반응을 보여 논란이 일었다.

25일 외신들에 따르면, 트럼프 대통령은 지난 23일(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 프랑스 출신 기자로부터 "이스라엘 의회가 최근 요르단강 서안 병합을 위한 법안을 예비 승인한 것이 미국의 중재 노력에 어떤 영향을 미친다고 보는가"라는 질문을 받았다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 기자회견장에서 프랑스 기자의 영어 억양을 문제 삼아 논란이 일었다. 연합뉴스

기자가 영어로 질문을 던지자 트럼프 대통령은 곧바로 "더 크게 말해달라"고 했다. 기자가 같은 질문을 되풀이하자 그는 "무슨 말을 하는지 이해할 수 없다"며 옆에 자리한 팸 본디 법무장관에게 대신 답해줄 것을 요청했다. 이어 그는 기자에게 국적을 물었고, 기자가 프랑스 출신이라고 밝히자 "억양이 아름답긴 한데, 우리는 당신 말을 알아들을 수 없다"고 말했다.

트럼프 대통령은 본디 장관이 질문 내용을 다시 전달한 뒤에야 "걱정할 것 없다. 이스라엘은 서안에서 아무 조치도 취하지 않을 것"이라며 간단한 답변을 내놓았다.

해당 장면이 담긴 영상이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 퍼지면서 비판 여론도 확산했다. "억양은 영어 비원어민에게 자연스러운 것인데 이를 조롱하는 것은 무례하다"고 지적하는 목소리가 나왔고, 다른 이들은 "슬로베니아 출신 이민자였던 멜라니아 여사와의 소통도 같은 방식이냐"며 트럼프 대통령의 태도를 꼬집었다.

트럼프 대통령이 외국 기자의 억양이나 발음을 문제 삼은 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 2월에도 아프가니스탄 기자에게 "목소리와 억양은 아름답지만, 나는 당신 말을 이해하지 못한다"며 질문을 사실상 거부했다. 같은 달 인도 총리 나렌드라 모디와의 공동 기자회견에서도 인도 기자의 질문에 "억양이 어렵다"며 답변을 회피한 바 있다.





트럼프 측 인사들 사이에서 프랑스식 영어 발음 자체가 조롱의 대상이 된 사례도 있다. 지난 1월 백악관 브리핑에서 프랑스 기자가 대변인에게 불편한 질문을 던지자 미국 공화당 하원의원 마저리 테일러 그린은 "외국 언론은 필요 없다. 미국 언론을 우선해야 한다"며 억양을 문제 삼아 논란을 일으켰다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

