[특징주]HD현대일렉, 3분기 호실적에 '신고가'

HD현대일렉트릭이 3분기 호실적에 24일 장 초반 강세를 보이며 신고가를 기록했다.

이날 오전 9시 17분 기준 유가증권시장에서 HD현대일렉트릭 주식은 전 거래일 대비 4.02% 오른 77만6000원에 거래되고 있다. 주가는 75만원으로 출발한 뒤 상승 폭을 키워 장중 한때 77만7000원까지 올랐다.

HD현대일렉트릭은 전날 올해 3분기 매출 9954억원, 영업이익 2471억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 26.2%, 50.9% 증가한 수준이다.

전력기기 매출이 주요 해외 시장의 변압기 및 국내 시장의 고압차단기 매출 증가에 힘입어 지난해 동기 대비 87.7% 증가했다. 특히 유럽 시장 매출이 수주 잔고가 매출로 전환되기 시작하며 76.1% 늘었다.

영업이익률은 전력기기 및 회전기기의 수익성 확대로 24.8%를 기록했다. 지난해 4분기 20.4% 이후 올해 1분기 21.5%, 2분기 23.1%에 이은 꾸준한 상승세다.





이날 주요 증권사들은 잇달아 HD현대일렉트릭 목표주가를 상향 조정했다. 나민식 SK증권 연구원은 "예상치 못한 변수가 있다고 하더라도 수익성이 훼손될 가능성은 작다"며 목표가를 100만원으로 올렸다. 이상현 BNK투자증권 연구원은 "안정적인 매출 증가세를 이어갈 것"이라고 전망하며 목표주가를 기존 64만원에서 90만원으로 올렸다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

