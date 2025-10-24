모나미, '153 독도' 수익금 3% 기부…"올해도 독도사랑"

독도의 날 기념 제품 할인·SNS 이벤트 전개

모나미는 25일 독도의 날을 맞아 '153 독도' 제품 판매 수익금 3%를 독도사랑운동본부에 기부하고, 제품 할인과 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 함께 진행한다고 24일 밝혔다.

모나미는 2021년 독도의 날을 기념해 국민들이 독도의 의미를 되새기고 그 가치를 함께 지켜나가자는 메시지를 담은 '153 독도' 스페셜 에디션을 출시했다. 이후 해당 제품의 판매 수익금 3%를 독도사랑운동본부에 5년째 꾸준히 기부하고 있으며, 이 기부금은 독도 수호 활동과 독도사랑 플랫폼 사업에 쓰이고 있다. 더불어 독도의 날 기금 마련 행사에 '153 독도' 제품을 후원하는 등 독도사랑운동본부 활동에 지속해서 동참하며 사회공헌을 실천하고 있다.

'153 독도' 스페셜 에디션 이미지. 모나미

'153 독도'는 독도와 동해를 연상시키는 에메랄드 컬러 바디에 진한 블루 톤의 금속 구금과 노크를 더한 것이 특징이다. 패키지는 0.7mm 필기선의 검정색 리필심 FX 4000을 장착한 153 고급 볼펜과 1.0mm 추가 리필심, 독도 배지, 트레이싱지, 지함으로 구성됐다. 현재 모나미 네이버 브랜드 스토어에서 '153 독도'를 20% 할인된 가격에 구매 가능하며, 제품 구매 시 타이니탄 립밤 증정 및 무료 각인 서비스도 제공한다.

모나미 공식 SNS에서는 댓글 이벤트도 진행한다. 오는 26일까지 모나미 인스타그램의 '독도의 날' 관련 게시물에 댓글을 남기면 추첨을 통해 당첨자에게 '153 독도' 제품을 선물한다. 또한 모나미 브랜드 서포터즈인 모나미 펜클럽(Pen Club)과 함께 독도의 날을 기념하는 다양한 유튜브 콘텐츠를 선보일 예정이다.





모나미 관계자는 "우리나라를 대표하는 문구 기업으로서 올해도 '독도의 날'을 맞아 소비자들과 함께 유의미한 활동을 전개할 수 있게 되어 기쁘다"라며 "앞으로도 모나미는 가치 있는 나눔을 실천할 수 있도록 꾸준히 노력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

