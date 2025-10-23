부산대 총장 "조민 표창장 진짜여도 다른 게 허위, 의전원 입학 취소 유지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산대 총장이 조국혁신당 조국 비상대책위원장의 딸 조민 씨의 부산대 의학전문대학원 입학 취소가 동양대 표창장 진위 여부와 관계없이 유지돼야 한다고 밝혔다.

최재원 부산대 총장은 23일 경남교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 해당 문제를 언급한 국민의힘 조정훈 의원의 질문에 이같이 답했다.

최재원 부산대 총장이 경남교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 질문에 답하고 있다. 이세령 기자

조 의원은 "최근 조 위원장의 아내인 정경심 씨가 표창장 증언 등이 허위진술이라는 이유로 최성해 동양대 총장 등 8명을 고소했다"며 "조민 씨의 의전원 입학 취소 이유 중 하나가 표창장 위조였는데, 만약 위조가 아니라는 판단이 나오면 의전원 입학 취소 처분도 취소될 수 있냐"라고 물었다.

이에 최재원 부산대총장은 "동양대 총장 표창만이 아니라 입학원서, 자기소개서에 기재된 다른 경력 사항들도 허위로 밝혀진 게 있었다"며 "신입생 모집 요강에 허위 서류를 제출하면 입학을 취소한다고 돼 있다. 표창장 위조랑 관계없이 어느 하나라도 허위이면 입학 취소는 유지된다고 개인적으로 생각한다"고 답했다.

조정훈 국민의힘 의원이 경남교육청에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 질문하고 있다. 이세령 기자

이어 조 의원은 "전 부산대 총장인 차정인 국가교육위원회 위원장이 조민 씨에게 지켜주지 못해서 미안하다고 말한 부분에 대해선 어떻게 생각하냐"고 질문했다.

최 총장은 "교육자 입장에서 대학은 준법의 가치, 공정과 정직을 가르쳐야 하는 곳"이라며 "그런 기준으로 앞으로도 입시를 비롯해 그 가치를 구현하고 실현하는 역할을 해야 한다고 생각한다"고 말했다.





"그 상황 당시에 의전원에 훈련받고 교육받아 의사가 돼야 할 1명이 인생 기회를 놓쳤는데 그 지원생을 못 지켜줘서 미안하다고 맞는 발언이라고 생각하지 않냐"란 질문에는 "동의한다"고 답했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

