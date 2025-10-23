조선군 사열의식 '첩종', 31일부터 경복궁서 재현

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호위군 점검 의식, 무예 체험도

흥례문 광장서 하루 2회 무료 공연

궁궐 호위군 사열의식 '첩종(疊鐘)'

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 31일부터 다음 달 2일까지 경복궁 흥례문 광장에서 궁궐 호위군 사열 의식인 '첩종'을 재현한다고 23일 밝혔다. 하루 두 차례(오전 11시, 오후 2시) 진행하며, 누구나 사전 예약 없이 무료로 관람할 수 있다.

첩종은 조선 시대 국왕이 호위군의 훈련 상태를 직접 점검하던 의식이다. 유적본부는 '경국대전'과 '국조오례의' 기록을 토대로 국왕이 궁궐을 행차해 호위군의 진법과 연무를 사열하는 모습을 극 형식으로 재현한다. 고증을 바탕으로 한 조선 전기 복식과 무기, 의장물, 다대다 전투, 1대1 무예 대결 등을 선보인다.





경복궁 협생문 옆 훈련장에서는 조선 시대 무관 복식인 철릭을 착용하고 궁술, 팽배술, 봉술, 창술 등 무예를 체험하는 '갑사 취재 체험'이 하루 두 차례(오전 10시, 오후 1시) 열린다. 참가자 중 선발된 갑사에게는 임명장과 수문장 캐릭터 기념품을 제공한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

