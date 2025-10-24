[스마트금융대상]쉽고 직관적인 사용자 경험, 투자 진입장벽 허물다

MTS 혁신대상 '토스증권'

토스증권이 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 'MTS 혁신대상'의 영예를 안았다.

김규빈 토스증권 대표이사. 토스증권

2021년 3월 정식 출범한 토스증권은 누구나 쉽게 투자를 경험할 수 있도록 진입장벽을 낮춘 MTS를 선보이며 모두를 위한 투자 플랫폼으로 자리매김했다. 토스증권의 MTS는 직관적으로 이해할 수 있는 사용자 중심의 UI, UX를 기반으로 국내·해외 주식 매매, 다양한 투자정보, 투자자 간 정보교류와 토론이 가능한 커뮤니티 서비스 등을 지원하고 있다. 구매 TOP 100, 수익률 TOP 100 같은 차트형 투자정보를 제공하는 것은 물론 재무제표를 모바일에 맞게 재구성해 이용자가 쉽게 정보를 열람할 수 있도록 구성하는 등 투자자의 편의성 도모에도 공을 들였다.

출시 한 달 만에 100만 고객을 유치한 토스증권은 이후에도 가파른 성장세를 보였다. 2025년 7월 기준 ▲누적 가입자 수 720만 ▲월간 활성 이용자(MAU) 410만 ▲커뮤니티 월간 활성 이용자(MAU) 수 220만 ▲예탁자산 100만원 이상 보유 고객의 수 150만 이상을 기록했다. 2022년 4월에는 한화 1000원부터 해외주식을 실시간으로 매매할 수 있는 소수점 거래 서비스를 국내 증권사 최초로 도입하며 해외주식 투자의 저변 확대에 기여하기도 했다.

현지 시간에 영어로 진행되는 터라 국내 개인 투자자들의 직접 참여가 어려웠던 해외 기업 어닝콜에 대해선 실시간 번역 서비스와 함께 참여자들이 이모지 등을 통해 반응을 공유할 수 있는 기능을 제공해, 정보 접근의 장벽을 허물고 실시간 소통의 재미를 더했다. 어닝콜에서 제공하는 실시간 번역은 토스증권이 자체 개발한 금융 특화 번역 모델에 기반하는 것으로, 4만건 이상의 어닝콜 데이터를 학습·분석해 구축했다.





이밖에 주요 기업들의 실적 발표 일정을 손쉽게 확인할 수 있는 증시캘린더 서비스, 이번 주의 주요 소식을 AI가 간단히 정리해주는 '이번 주 AI 요약' 기능 등을 통해 투자에 꼭 필요한 시장 동향과 핵심 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 돕고 있다. 아울러, 토스증권은 종목별로 운영하던 기존 커뮤니티를 ▲미국주식이야기 ▲따박따박 배당투자 ▲국내주식투자▲채권투자노트 ▲주식투자Q&A 등 7개 주제별 커뮤니티로 확장했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

