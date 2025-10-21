본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[파워K우먼]코트 위 냉철한 '포청천'…"20년 심판 경력이 가장 큰 자부심"

이서희기자

입력2025.10.21 13:18

시계아이콘03분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전영아 한국배구연맹 심판위원장 인터뷰

배움에 대한 갈증으로 지도자 전향
심판 시절, 날카로운 판정으로 유명세
프로배구 원년부터 20년 넘게 심판 활동
선수도 모르는 규칙으로 판정 항의 많아
국내 배구 리그 필드 돌아갈 것

전영아 한국배구연맹 심판위원장은 프로배구가 출범한 2005년부터 20년 넘게 코트를 지킨 유일무이한 인물이다. '주·부심 919경기, 선심 83경기'라는 역사를 쓰며 올해 6월에는 강주희 전 위원장에 이은 두 번째 여성 심판위원장으로 선발됐다.


심판으로 활동할 당시, 전 위원장은 작은 체구와 온화한 미소에도 불구하고 코트만 들어가면 돌변하는 날카로운 판정으로 유명세를 날렸다. 그래서 얻은 별명이 '코트 위의 포청천'이다. 그간의 시간이 순탄하지만은 않았다. 매 경기 많은 관심을 받는 여자 프로배구에서 승패에 막대한 영향을 미칠 수 있는 판정을 내릴 때면 언제나 정신적·육체적 고통이 따랐다. 그럼에도 그는 '언젠가 다시 필드로 돌아가고 싶다'고 말한다. 그를 만나 그간의 '배구 인생'에 대해 들어봤다.

[파워K우먼]코트 위 냉철한 '포청천'…"20년 심판 경력이 가장 큰 자부심" 전영아 한국배구연맹 심판위원장이 15일 서울 마포구 한국배구연맹에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자
AD

-청소년 시절, 배구 청소년 국가대표로도 활약했다. 선수에서 심판으로 전향한 이유는 무엇인가.


▲사실 탁구 선수였던 아버지의 영향으로 탁구를 시작하면서 처음 운동에 발을 들였다. 그러다 아버지가 '탁구는 선수 생명이 짧으니 더 오래 할 수 있는 배구를 해보자'고 권유해 종목을 바꾸게 됐다. 그렇게 배구를 시작해 정말 열심히 뛰었다. 그러다 어느 순간에 '내가 배구만 하느라 세상을 너무 모르고 살았다'는 생각이 들었다. 사실 배구를 하면서도 늘 배움에 대한 갈증을 품고 있었던 것 같다. 공부하고 싶다는 생각이 들어 선수 생활을 포기하고 한양대 경기지도학과에 입학했다. 내 선택에 대한 미련이나 아쉬움은 당시에도 없었고, 지금도 없다.


-심판이 돼보니 선수로 뛸 때는 보지 못했으나 새롭게 알게 된 것들도 있나.


▲심판이 되면서 선수 때는 알지 못했던 수많은 규칙과 디테일을 알게 됐다. 경기를 직접 뛰는 선수들도 생각보다 세부적인 규칙까지는 알지 못하는 경우가 많다. 예를 들어 배구에서 센터라인 침범 반칙으로 판단되려면 발이 5㎝ 규격의 센터라인을 완전히 넘어가야 한다. 만약 발이 라인에 조금이라도 걸쳤다면 반칙이 아니다. 이런 세부적인 내용을 잘 모르고 반칙을 선언해달라고 항의해 곤란한 경우가 매우 많았다. 개인적으로 경기를 뛰는 선수들이라면, 반드시 규칙의 세세한 내용을 다 숙지했으면 좋겠다.


-선수는 잘 알지 못하는 규칙들로 인해 판정 논란에 휘말린 적도 많을 것 같다.


▲국제룰과 국내룰의 차이로 인해 제대로 판정하고도 경기 중 거세게 항의받고, 관련 영상이 '짤'로 돌아다닌 적도 있다. 2021년 흥국생명과 GS칼텍스 경기였는데, 브로커 아웃에 성공한 김연경 선수가 로컬룰인 '라스트 터치'에 적용돼 득점을 인정받지 못하고 실점 처리된 적이 있다. 국제룰은 브로커 터치 아웃 상황에서 무조건 공격자의 득점을 인정하지만, 로컬룰은 최종적으로 누구의 손을 맞고 공이 아웃됐는지를 따져 최종 터치자에게 반칙을 선언한다. 당시 오랜 유럽 생활을 마치고 한국에 돌아온 김연경 선수가 로컬룰을 알지 못해 생겨난 에피소드였다고 생각한다.

[파워K우먼]코트 위 냉철한 '포청천'…"20년 심판 경력이 가장 큰 자부심" 전영아 한국배구연맹 심판위원장이 15일 서울 마포구 한국배구연맹에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자

-경기 규칙이 매우 많고 세부적인 규정이 시간이 흐르며 바뀌기도 할 텐데, 숙지하는 데 어려움은 없었나.


▲경기 규칙이 4년마다, 이르면 2년마다 바뀌기 때문에 심판은 끊임없이 공부를 하지 않으면 안 된다. 규칙서·케이스북·가이드라인 3가지를 모두 보면서 실제 경기에 적용해야 하기 때문에 공부해야 하는 양도 방대하다. 또 해당 경기에서 판정으로 문제가 된 부분이 있다면 경기가 끝난 후에 비디오 클립을 돌려보며 어떤 점이 논란이 됐는지를 다시 분석한다. 심판에게는 숙명 같은 부분이라고 생각한다.


-반칙 여부를 육안으로 판단하기 힘든 상황이 왔을 때 떠올리는 자신만의 판단 원칙이 있나.


▲첫 번째로는 수많은 경험을 통해 쌓인 나만의 감각을 믿는 편이다. 그걸로 해결이 안 되면 두 번째로 부심 등 팀원들의 도움을 받는다. 그래도 해결이 안 되면 최종적으로는 비디오를 통해 판독하면 된다. 비디오 판독으로도 걸러내지 못하는 걸 '현장 오심'이라고 하는데, 현장 오심을 줄이기 위해 노력하고 있다.


현장에서 눈으로 확인해야 하는 부분들은 고도의 판단력과 집중력, 순발력이 필요하다. 개인적으로는 주변의 모든 것들을 두루 살피고 판단한다. 미세한 떨림과 소리, 선수들의 표정까지 전부 본다. 경기에 들어가기 전에는 늘 '서두르지 말자'고 다짐한다. 반칙이 발생하면 일단 휘슬을 불되, 판정을 내리기 전까지 1~2초 찰나에 선수들의 표정과 팀원들의 반응 등을 다시 종합해 최종적으로 판단한다.

[파워K우먼]코트 위 냉철한 '포청천'…"20년 심판 경력이 가장 큰 자부심" 전영아 한국배구연맹 심판위원장이 15일 서울 마포구 한국배구연맹에서 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 강진형 기자

-심판으로서 가장 곤혹스러울 때는 언제인가.


▲경기 중에는 비디오 판독으로도 볼 수 없는 다양한 사건·사고가 발생하는데, 이런 장면들이 TV 생중계를 통해 그대로 노출되고 논란으로 번질 때가 가장 곤혹스럽다. 얼마 전에 흥국생명의 외국인 코치가 정관장 감독에게 비아냥거리는 장면이 TV를 통해 방송된 적이 있었다. 해당 경기의 부심으로 있었는데, 경기 당시에는 그 코치가 내 등 뒤에서 그런 행동을 했기에 전혀 알지 못했다. 이후 TV를 통해 알려지면서 심판진이 코치의 무례한 행동에 주의를 주거나 제재하지 않았다는 이유로 비난을 들었다. 경기 중에는 챌린지 신청도 없었고 아무도 몰랐던 부분들이 TV를 통해 리플레이되면서 드러나는 것이 가장 난처한 것 같다.


-국제배구연맹(FIVB) 국제심판으로도 활동하고 있는데, 국내 경기와 다른 점이 있나.


▲문화 차이에 따른 선수들의 감정 표현 방식이 가장 크게 다르다. 작년에 이란 남자팀 경기 심판으로 나갔는데, 항의도 매우 거칠고 어필도 공격적어서 당황했던 적이 있다. 국내 경기에선 흔하지 않은 할리우드 액션까지 자주 나왔다. 이럴 경우엔 심판으로서 상황에 맞는 다른 대응책을 쓴다. 예를 들어 액션이 과한 팀의 경우, 선수의 작은 제스처라도 자연스러운 액션인 건지, 의도적인 건지를 더 면밀히 따지고 판단할 수밖에 없다.


-오랜 시간 배구계에 몸담은 사람으로서 국내 배구계에 주어진 과제는 무엇이라고 생각하나.


▲어떤 종목이든 국제 경기에서 좋은 성적을 내야 국민적인 인기를 얻을 수 있다. 우리나라 배구의 경우, 김연경이라는 스타 선수의 활약과 그로 인한 국제 경기에서의 좋은 성적으로 인해 큰 인기를 얻었다고 생각한다. 우려되는 점은 현재 김연경 선수의 은퇴와 함께 한국 배구의 국제 경쟁력이 계속해서 하락하고 있다는 점이다. 앞으로도 이런 인기가 쭉 이어질 것이라고 단언하지 못하는 점은 매우 안타깝다. 한국 여성 배구의 국제 경쟁력을 높이는 일이 급선무인 것 같다.

[파워K우먼]코트 위 냉철한 '포청천'…"20년 심판 경력이 가장 큰 자부심" 전영아 한국배구연맹 심판위원장이 15일 서울 마포구 한국배구연맹에서 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 강진형 기자

-여전히 남성이 주류라는 인식이 강한 스포츠계에서 여성으로서 겪은 고충은 없었나.


▲아직도 남자부 경기에는 여성 주심을 투입하지 않는 것이 관례처럼 이어지고 있다. 그렇기 때문에 여성 심판들이 남성 심판들과 비교해 출전할 수 있는 경기 수가 훨씬 적다. 그러다 보니 나보다 늦게 심판을 시작했는데도 더 빠른 속도로 진급하는 경우를 매우 많이 봤다. 사실 여자팀 경기의 랠리가 남자팀보다 훨씬 길기 때문에 더 높은 집중력과 예민한 감각이 필요하다. 억울하다기보다는 더 뛰어난 심판이 되도록 노력해야겠다는 생각이 든다.


-향후 이루고 싶은 목표나 꿈이 있다면?


지금 뜨는 뉴스

AD

▲가깝게는 올 시즌을 무탈하게 잘 마치고 싶고, 멀게는 현재는 필드를 떠나있지만, 언젠가는 다시 필드로 돌아가고 싶다고 생각한다. 개인적으로 프로 배구 원년부터 20년 넘게 심판으로 활동한 유일한 사람이라는 것이 가장 큰 자부심 중 하나다. 국제배구연맹(FIVB) 심판으로서는 VNL이나 세계선수권대회 등 굵직굵직한 대회에 배정받아 나가고 싶다. 최종적으로는 그렇게 심판으로서 명예롭게 은퇴하는 게 꿈이 아닐까 싶다. 심판이라는 큰 조직을 생각했을 땐 '공정'이라는 가치 위에서 선수와 팬이 믿을 수 있는 신뢰감을 만드는 것이 목표다. 개인적으로는 그저 건강했으면 좋겠다. 육체적·정신적 건강을 잘 관리하면서 오래도록 활동하고 싶다.

[파워K우먼]코트 위 냉철한 '포청천'…"20년 심판 경력이 가장 큰 자부심" 전영아 한국배구연맹 심판위원장이 15일 서울 마포구 한국배구연맹에서 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 강진형 기자
▶전영아 한국배구연맹 심판위원장은
초등학교 5학년때 배구를 시작해 경복여상 세터로 뛰었고 1989년부터 1993년까지 후지필름과 한일합섬에서 선수로 활동했다. 실업 입단 직후부터 청소년 국가대표로도 활약했으나 1995년 선수 생활을 접고 한양대 경기지도학과에 입학했다. 졸업 후 아마추어 심판으로 활동했고, 2005년 프로배구가 출범하면서 배구연맹 심판 1기로 프로 심판으로 입문했다. 2006년 9월 22일 경남 양산체육관에서 열린 컵대회 여자부 KT&G-흥국생명 경기에 주심으로 데뷔했다.

프로 배구 원년부터 올해까지 심판으로 활동한 유일한 인물로, 여성으로는 최초로 500경기 출장을 달성했다. 유일하게 남자부 경기에 주심으로 투입되기도 했다. 2013-2014시즌에는 V리그 시상식에서 최우수 심판상을 받았다. 올해 6월, 전임 최재효 위원장 직전에 심판진을 총괄했던 강주희 전 위원장 이후 두 번째 여성 심판위원장으로 선발됐다.



이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
10·15 부동산대책
  • 25.10.1915:12
    "오피스텔 , 갭투자 해볼까"…수익형부동산에 돈 몰리나
    "오피스텔 , 갭투자 해볼까"…수익형부동산에 돈 몰리나

    미국 중앙은행이 양적 긴축(QT·시중 유동성 축소) 중단을 예고한 가운데 우리 정부는 부동산시장 과열을 막기 위해 대출 규제와 규제지역 확대 카드를 꺼내 들었다. 집값의 가장 큰 변수인 유동성 회복이 본격화되기 전에 부동산 시장을 차단하겠다는 선제 조치지만, 실제 효과를 거둘지는 미지수다. 마땅한 투자처를 찾지 못한 시중 부동 자금이 금리 인하 기조 속에 규제 사각지대인 오피스텔 등 수익형 부동산 시장으로 대거 유

  • 25.10.1611:20
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]

    "오후에 집 보러 온다고 했던 손님이 '좀 더 지켜보겠다'며 약속을 취소했어요."(마포래미안푸르지오 인근 A공인)"계약금 넣겠다고 손님들이 몰렸어요. 대출 한도 줄어들까 봐 다들 서두르네요."(분당 양지마을 인근 B공인) 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역(토허구역)과 규제지역으로 묶는 전례 없는 부동산 규제가 발표된 첫날 집값 급등 지역에서는 다양한 분위기가 연출됐다. 서울 한강 벨트의 한 축인 마포구는

  • 25.10.1517:43
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답

    정부가 15일 발표한 주택시장 안정화 대책의 핵심은 서울 전역과 경기 일부 지역을 규제지역으로 묶고, 15억원 이상 고가주택의 대출 한도를 단계적으로 줄여 투기 수요를 정조준한 것이다. 김규철 국토부 주택토지실장은 이날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 "서울 일부만 지정할 경우 규제를 피한 지역으로 가격이 번질 위험이 커 25개 자치구 전면 지정은 불가피했다며 "집값 상승세가 확산할 경우 추가 지정도 검토하겠다"고

  • 25.10.1511:29
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단

    정부가 서울 전역과 강남권과 인접한 경기 일부 지역을 광범위하게 규제지역으로 묶은 건 집값이 급등한 '핀셋' 지역만 지정할 경우 인접한 곳으로 수요가 옮겨가는 풍선효과를 차단하기 위해서다. 지난해 하반기 들어 안정세를 보였던 서울 아파트값은 올해 들어 서울시가 토지거래허가구역을 해제한 3월 새 정부 들어 가계부채 관리대책을 내놓기 전이던 6월 급등세를 보였다. 지난달 초 주택공급방안을 망라한 공급대책을 내놨으

  • 25.10.1511:20
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"

    금융위원회가 주택담보대출(주담대) 한도를 고가 주택 위주로 차등 적용하는 방안을 내놓았다. 이와 함께 총부채원리금상환비율(DSR) 스트레스(ST) 금리 하한선을 3%로 상향하고, 전세대출 이자상환분도 DSR 규제에 적용하기로 했다. 신진창 금융위 금융정책국장은 15일 오전 '10·15 주택시장 안정화 대책' 관련 브리핑에서 "6·27 대책 이후 가계부채 증가세는 상당 부분 둔화했다"며 "다만, 공급불안 우려와 선매수 수요, 기준

이슈
금융현미경
  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

  • 25.07.0906:30
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은

    은행들이 스포츠 팬 유치를 위해 적금 상품을 내놓고 있다. 한국프로야구(KBO)와 K리그 등 대표적인 종목에서 각자 응원하는 팀의 우승을 기원하는 마음을 담은 우승 적금이 대표적이다. 비대면 전용으로 상품을 내놓으면서 자사 뱅킹 애플리케이션(앱)으로도 고객을 유도하고 있다. 9일 금융권에 따르면 신한은행은 지난 7일부터 '1982 전설의 적금' 10만좌를 재판매한다. 지난 1일 출시한 이 상품은 나흘 만에 10만좌 한도가 모두

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기