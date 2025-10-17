신상진 시장 "80년대 성남 대표 번화가…축제로 활력 되찾아 재도약 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상진 성남시장, '제1회 신흥로데오 비어로드 야맥축제' 개막식 참석

신상진 성남시장은 17일 저녁 신흥로데오거리 종합시장 먹자골목에서 열린 '제1회 신흥로데오 비어로드 야맥축제' 개막식에 참석해 관계자들을 격려하고 시민들과 소통했다.

신상진 성남시장이 17일 '제1회 신흥로데오 비어로드 야맥축제' 개막식에서 축사를 하고 있다. 성남시 제공

이날 개막식에는 신 시장을 비롯해 도의원, 시의원, 상인회장 등 100여 명이 참석했다.

신상진 시장은 축사에서 "20대 시절 추억이 깃든 이곳은 1980년대 성남의 대표 번화가였다"며 "침체기를 겪었지만 이번 축제를 계기로 신흥로데오거리가 다시 활기를 되찾아 재도약하길 기대한다"고 말했다.

이어 "시는 앞으로도 원도심 상권 활성화를 위해 적극 지원하겠다"며 "이번 축제가 상인과 시민이 함께 즐기는 화합의 장이 되길 바란다"고 덧붙였다.

'상권활성화 특화거리 지원사업'의 일환으로 마련된 이번 축제는 새롭게 조성된 '신흥로데오 별빛 감성 골목'에서 18일까지 이틀간 진행된다.





신상진 성남시장이 신흥로데오 별빛 감성 골목에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

시는 지난 5월 신흥로데오거리를 제6호 특화거리로 지정하고 상인회와 함께 ▲시민참여형 야맥축제 ▲홍보 서포터즈 운영 ▲별빛감성 조형물 설치 등을 추진하고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

