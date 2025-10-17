'김건희 특검' 민중기, 태양광株 상폐 직전 매도 의혹에 "증권사 직원 권유로 매도" 해명

업체 대표와 동창인 점 등 의혹 제기에
민 특검 "지인 소개로 투자했다" 해명
김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사가 '태양광 회사 주식 매도' 의혹과 관련해 "지인 소개로 투자했다가 증권사 직원 권유로 매도했다"고 해명했다.
김건희 특검팀은 17일 언론 공지를 통해 "민중기 특검은 2000년초 회사관계자가 아닌 지인의 소개로 해당 회사에 3000~4000만원 가량 투자했다가 2010년경 증권사 직원의 매도 권유로 해당회사 주식을 1억3000여만원에 매도했다"고 밝혔다.
전날 일부 언론은 민 특검이 서울고법 부장판사로 재직하던 시절 태양광 소재업체인 네오세미테크 비상작 주식을 상장 폐지 직전 팔아 1억5000여만원의 시세차익을 얻었다고 보도했다. 해당 업체는 주식을 처분한 이후 분식회계로 상장 폐지됐다.
민 특검이 해당 회사 대표와 고등학교·대학교 동창이고 상장 폐지 직전 주식을 팔았다는 사실과 관련해 부정 이득을 본 것이 아니냐는 의혹이 제기됐다.
한편, 민 특검이 보유했던 네오세미테크 주식은 김 여사도 한때 거래했던 것으로 알려졌다. 특검팀은 김 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹을 수사하는 과정에서 해당 회사의 주식 투자 건도 조사한 바 있다.
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
