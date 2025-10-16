[오늘의신상]농심, '농심라면큰사발면' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 27일 용기면 출시

농심이 용기면 '농심라면큰사발면'을 오는 27일 출시한다고 16일 밝혔다. 농심라면큰사발면은 농심이 창립 60주년을 기념해 지난 1월 선보인 '농심라면'을 보다 간편하게 즐길 수 있도록 용기면으로 구현한 제품이다.

국내산 소고기와 쌀을 사용해 품질을 높인 농심라면은 출시 직후 쫄깃한 면발과 깊고 얼큰한 소고기 국물 맛으로 인기를 끌고 있다. 농심라면큰사발면은 봉지면의 장점을 그대로 계승해 용기면을 선호하는 젊은 세대를 타깃으로 선보였다. 전자레인지 조리를 통해 높은 품질로 즐길 수 있고, 1975년 출시 당시 큰 사랑을 받았던 '형님 먼저, 아우 먼저' 패키지 일러스트를 기존 볏단 대신 라면 상자를 주고받는 모습 등으로 재해석해 재미를 더했다.

농심은 농심라면큰사발면 일러스트 총 3종을 모아 SNS에 인증하면 추첨을 통해 한우 세트를 제공하는 이벤트도 진행할 계획이다.





농심 관계자는 "농심라면큰사발면은 한우와 우리 쌀로 맛을 낸 얼큰하고 깊은 농심라면의 풍미를 용기면으로 간편하게 즐길 수 있는 제품"이라면서 "앞으로도 60년 농심의 기술력과 브랜드 자산을 결합한 제품을 선보이며 소비자와 정서적 소통을 이어가겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

