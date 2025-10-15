"日 여행 취소해야 하나"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 들어 아시아 곳곳서 지진 잇따라

"최근 아태 전역 지각 활동 활발…한국도 대비 필요"

10월 들어 환태평양 지진대, 이른바 '불의 고리(Ring of Fire)'가 심상찮은 조짐을 보이고 있다. 필리핀·일본·대만 등 아시아 주요 지역에서 잇따라 규모 5 이상의 강진이 발생하면서 여행을 앞둔 여행객들 사이에서 불안감이 확산하고 있다.

아시아 전역 '강진 도미노'…필리핀·일본·대만 '흔들'

일본 자료사진. 픽사베이

이달 1일 필리핀 세부 북북동쪽 해역에서 규모 6.9의 강진이 발생한 것을 시작으로 러시아 캄차카(6.1), 파푸아뉴기니(6.6) 등 환태평양 지진대 국가들이 잇따라 흔들렸다.

8일에는 일본 가고시마현 남남서쪽 해역에서 규모 5.2, 같은 날 대만 화롄 동부 해상에서도 규모 5.0의 지진이 연이어 발생했다. 10일에는 필리핀 민다나오 동부 해안에서 규모 7.4의 초강진이 발생해 쓰나미 경보가 발령됐고, 도로와 통신망이 파손되는 피해가 보고됐다. 이후 13일 새벽에도 세부 인근 해역에서 규모 5.8의 추가 지진이 관측됐다.

이들 지역은 모두 태평양판·필리핀판·인도-호주판이 맞물린 지역, 즉 세계 지진의 90% 이상이 일어나는 환태평양 조산대에 속한다. 이 지역에서는 판의 움직임에 따라 지각 응력이 꾸준히 축적되고, 이 에너지가 한꺼번에 방출되며 대형 지진으로 이어진다.

지진이 잇따르자 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 "요즘 아시아 전체가 불안하다더라" "해외여행은 당분간 미뤄야 할 듯" 등의 글이 이어지고 있다. 특히 지난 8일 일본 남부에서 규모 5.2의 지진이 발생한 이후, 일본 여행을 앞둔 이들 사이에서는 "조만간 더 큰 지진이 올 수도 있다"는 우려가 퍼지고 있다. 국내 여행 커뮤니티에는 "일본 여행을 취소할지 고민 중"이라는 글이 잇따르며 불안심리가 확산하는 모습이다.

"한국 포함 주변 지역에서도 장기적 대비 필요"

전문가들은 이번 지진들을 단일 단층의 연쇄 반응이라기보다 '불의 고리' 전역에 쌓인 응력이 시기적으로 해소된 결과로 보고 있다. 미국지질조사국(USGS)은 "이번 지진들은 서로 다른 판 경계에서 독립적으로 발생했지만 최근 불의 고리 일대의 응력 분포 변화가 광범위하게 관측되고 있다"고 밝혔다.





전문가들은 "최근 아시아·태평양 전역의 지각 활동이 전반적으로 활발해지고 있다"며 "한국을 포함한 주변 지역에서도 장기적 대비가 필요하다"고 경고했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

