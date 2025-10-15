순창군, 17~19일 '순창장류축제' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

순창전통고추장민속마을·발효테마파크 일원

'순창의 빛깔, 세계를 물들이다' 주제

전북 순창군이 오는 17~19일 3일간 순창전통고추장민속마을과 발효테마파크 일원에서 '제20회 순창장류축제'를 연다.

제20회 순창장류축제 포스터. 순창군 제공

15일 군에 따르면 이번 축제는 '순창의 빛깔, 세계를 물들이다'를 주제로 세대를 아우르는 다채로운 체험과 공연, 먹거리로 꾸며져 순창의 맛과 멋을 한껏 느낄 수 있는 시간이 될 전망이다

축제장에서는 '황금메주를 찾아라', '성년을 맞은 너와 나', '장추왕을 찾아라', '고추 꼭지 빨리 따기' 등 흥미로운 체험형 프로그램이 진행되며, 20주년을 기념한 불꽃놀이와 '캐치! 티니핑'공연, 청소년 영화제 등 가족 단위 관람객을 위한 다양한 볼거리가 마련된다.

축제장 내에는 고추장불고기 등 향토음식을 맛볼 수 있는 먹거리 장터와 지역 농부들이 직접 운영하는 농특산물 직거래장터가 운영되며, 다회용기 사용과 쓰레기 분리수거 강화를 통해 친환경 축제로의 전환에도 힘썼다.

또 군민과 관광객의 편의를 위해 11개 읍·면을 연결하는 순환 셔틀버스가 확대 운행되고, 공설운동장 전용 셔틀버스도 별도로 운영된다. 경찰, 소방, 가스, 전기 등 유관기관의 합동 안전 점검도 마쳤으며, 축제 기간 동안 재난안전상황실을 운영해 방문객의 안전을 철저히 관리할 예정이다.

특히, 발효테마파크와 팡이공원, 민속마을 일원에는 국화 3만여본이 배치돼 가을 정취를 더하고, 하트형 조형물과 장독대 포토존 등 국화 포토가든이 조성돼 관람객들에게 인생사진 명소로 인기를 끌 전망이다





최영일 군수는 "올해 순창장류축제는 20주년을 맞아 세대를 잇는 참여형 축제로 준비했다"며 "순창의 깊은 장맛과 발효문화를 직접 체험하고, 순창의 따뜻한 정을 느낄 수 있는 특별한 시간이 되길 바란다"고 말했다.





