순창군, 17~19일 '순창장류축제' 연다

순창전통고추장민속마을·발효테마파크 일원
'순창의 빛깔, 세계를 물들이다' 주제
전북 순창군이 오는 17~19일 3일간 순창전통고추장민속마을과 발효테마파크 일원에서 '제20회 순창장류축제'를 연다.
15일 군에 따르면 이번 축제는 '순창의 빛깔, 세계를 물들이다'를 주제로 세대를 아우르는 다채로운 체험과 공연, 먹거리로 꾸며져 순창의 맛과 멋을 한껏 느낄 수 있는 시간이 될 전망이다
축제장에서는 '황금메주를 찾아라', '성년을 맞은 너와 나', '장추왕을 찾아라', '고추 꼭지 빨리 따기' 등 흥미로운 체험형 프로그램이 진행되며, 20주년을 기념한 불꽃놀이와 '캐치! 티니핑'공연, 청소년 영화제 등 가족 단위 관람객을 위한 다양한 볼거리가 마련된다.
축제장 내에는 고추장불고기 등 향토음식을 맛볼 수 있는 먹거리 장터와 지역 농부들이 직접 운영하는 농특산물 직거래장터가 운영되며, 다회용기 사용과 쓰레기 분리수거 강화를 통해 친환경 축제로의 전환에도 힘썼다.
또 군민과 관광객의 편의를 위해 11개 읍·면을 연결하는 순환 셔틀버스가 확대 운행되고, 공설운동장 전용 셔틀버스도 별도로 운영된다. 경찰, 소방, 가스, 전기 등 유관기관의 합동 안전 점검도 마쳤으며, 축제 기간 동안 재난안전상황실을 운영해 방문객의 안전을 철저히 관리할 예정이다.
특히, 발효테마파크와 팡이공원, 민속마을 일원에는 국화 3만여본이 배치돼 가을 정취를 더하고, 하트형 조형물과 장독대 포토존 등 국화 포토가든이 조성돼 관람객들에게 인생사진 명소로 인기를 끌 전망이다
지금 뜨는 뉴스
최영일 군수는 "올해 순창장류축제는 20주년을 맞아 세대를 잇는 참여형 축제로 준비했다"며 "순창의 깊은 장맛과 발효문화를 직접 체험하고, 순창의 따뜻한 정을 느낄 수 있는 특별한 시간이 되길 바란다"고 말했다.
호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>