임실군, '소각 산불 없는 우수 녹색마을' 2곳 선정

산림청·전북도 주관…냉천·조월마을

전북 임실군 오수면 냉천마을과 신덕면 조월마을이 산림청과 전북도가 추진한 '소각 산불 없는 녹색마을 캠페인'에서 '2025년 소각 산불 없는 우수 녹색마을'로 선정됐다.

임실군이 냉천마을과 조월마을이 산림청과 전북도가 추진한 '소각 산불 없는 녹색마을 캠페인'에서 2025년 소각 산불 없는 우수 녹색마을로 선정됐다. 임실군 제공

15일 군에 따르면 소각 산불 없는 녹색마을은 영농폐기물 및 생활 쓰레기 불법 소각으로 발생하는 산불을 사전 예방하기 위해 산림청에서 지난 2014년부터 추진해 온 범국민 참여형 산불 예방 운동이다.

주민들이 자발적으로 불법 소각 근절을 서약하고, 마을 단위로 산불 예방 활동을 적극 실천한 곳을 매년 심사를 통해 우수마을로 선정하고 있다.

냉천마을과 조월마을은 주민 전원이 불법 소각 근절 서약에 동참하고, 영농 부산물은 공동 수거·파쇄 처리하는 등 마을 공동체 차원의 자율적인 산불 예방 활동을 꾸준히 실천한 점이 높은 평가를 받았다.

특히 마을 어르신들을 대상으로 한 산불 예방 교육과 자체 순찰 활동을 이어온 점이 우수사례로 인정됐다. 우수 녹색마을은 산림청에서 제공하는 '소각 산불 없는 녹색마을' 인증 현판을 설치하고, 캠페인 활성화를 위해 군에서 준비한 소정의 물품을 지원받게 된다.





심 민 군수는 "소각 산불 없는 우수 녹색마을 선정은 마을 주민 모두가 힘을 모아 이룬 값진 성과이다"며 "앞으로도 산불 예방 문화 확산을 위해 지원과 홍보를 강화해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

