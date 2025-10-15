비투윈, 세계 첫 '대화형 특허검색' 출시…"초등생도 특허 검색"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IP(지식재산권) 전략 스타트업 비투윈이 세계 최초로 대화형 특허검색 플랫폼 '아이엠서치'(AIEM Search)를 출시했다고 15일 밝혔다.

아이엠서치는 AI(인공지능)를 활용해 특허정보를 쉽고 직관적으로 검색·이해할 수 있도록 돕는 플랫폼이다. 자연어 기반 대화형 인터페이스로 연구자, 개발자는 물론 초등학생도 쉽게 사용할 수 있다.

이는 '휴대폰, 핸드폰, 셀룰러폰, 이동통신장비' 등 같은 개념의 다양한 표현을 모두 입력해야 하는 기존 '불린'(Boolean) 방식의 번거로움을 해소한 것이다. 사용자가 '이중항체 관련 원천특허를 찾아줘', '천연물 유래 항암기술 중에 마우스 실험까지 된 기술로 찾아줘' 등 자연어로 질문하면 AI가 질문 의도에 맞춰 특허의 기술적·산업적 맥락을 분석해 보여준다.

아이엠 서치는 특허 전문가가 AI 기술을 활용해 전문정보의 활용성을 높이는 버티컬(특화) AI를 구현하면서, 정부가 추진하는 전 분야 AI 융합정책의 대표 사례라는 평가가 나온다. 아이디어 발굴과 특허 리스크 관리, 기술개발 기획 등 전 단계에 활용될 수 있어 산업 전반의 혁신 속도가 높아질 것이란 기대다.

김주연 비투윈 대표는 "아이엠서치는 누구나 손쉽게 특허에 접근할 수 있는 환경을 만들어 IP 리터러시를 높이는 계기가 될 것"이라며 "양질의 특허서비스 수요가 확대되고, 변리사들이 산업 발전을 지원하는 본연의 역할에 역량을 집중할 수 있는 기반이 마련되기를 기대한다"고 말했다.





한편 아이엠서치는 현재 오픈 기념으로, 가입자들에게 7일 무료체험과 1년 구독료 10만원 프로모션을 진행 중이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

