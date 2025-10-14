세계 전기차 시장 27% 성장…BYD '1위'·현대차 '7위'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1~8월 1283만대 등록

글로벌 전기차 시장이 캐즘(일시적 수요둔화)에도 지난해보다 30% 가까이 성장한 것으로 나타났다.

14일 SNE리서치에 따르면 올해 1∼8월 세계 각국에 등록된 전기차(플러그인하이브리드차 포함)는 1283만7000대로 작년 동기 대비 27.7% 증가했다.

AD

중국 비야디(BYD)가 14.1% 늘어난 255만6000대로 글로벌 전기차 판매 1위 자리를 유지했다. 점유율은 19.9%였다. 2위는 중국 지리그룹으로, 67.8% 급증한 131만5천대를 판매했다. 점유율은 10.2%였다.

이어 미국 테슬라는 10.9% 감소한 98만5000대의 판매량을 기록했다. '톱10' 브랜드 중 판매량이 감소한 것은 테슬라가 유일했다.

주력 모델인 모델Y와 모델3의 부진이 실적 하락의 주요 요인으로 작용했다. 지역별로는 유럽에서 21.5%, 북미에서 12.2%, 중국에서 6.9%의 감소세를 보였다.

7위를 기록한 현대차그룹은 12.9% 증가한 41만6000대의 전기차를 판매하며 성장세를 이어갔다. 순수 전기차 부문에서는 아이오닉5와 EV3가 실적을 견인했고, 캐스퍼(인스터) EV, EV5, 크레타 일렉트릭 등 소형·현지 전략형 모델도 반응이 좋다고 SNE리서치는 설명했다. 특히 북미에서는 11만8000대를 인도해 테슬라와 GM에 이어 3위를 기록하며, 포드, 스텔란티스, 도요타, 폭스바겐을 앞섰다.

지역별로는 중국이 전체 전기차 시장의 63.0%를 차지했다. 판매량은 전년 동기 대비 29.0% 증가한 809만4000대를 기록했다. 유럽 시장은 32.0% 늘어난 256만1000대를 기록했다. 전체 점유율은 0.6%포인트 상승한 19.9%로 집계됐다. 북미 시장은 120만9000대로 점유율은 9.4%로 집계됐다.





AD

SNE리서치는 "전기차 시장은 성장세는 유지되나 지역별 온도 차도 커지고 있다"며 "유럽과 아시아 신흥국은 다양한 가격대 신차와 보급 정책을 바탕으로 회복세를 이어갔지만, 북미는 정책 전환과 전략 재조정의 영향으로 성장 탄력이 둔화하는 모습"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>