아이브 리즈, '프린세스 캐치! 티니핑' M/V 공개

IVE(아이브) 멤버 리즈가 참여한 애니메이션 '프린세스 캐치! 티니핑' 뮤직비디오가 공개됐다.

글로벌 IP 콘텐츠 기업 에스에이엠지엔터테인먼트(대표 김수훈, 이하 SAMG엔터)는 대표 IP '캐치! 티니핑'의 여섯 번째 시즌 '프린세스 캐치! 티니핑' 방영을 앞두고 뮤직비디오를 공개했다고 14일 밝혔다.

이번 시즌 OST에는 4세대를 대표하는 K팝 걸그룹 아이브의 리즈가 참여했다. 지난달 30일 음원이 지니, 멜론, 벅스 등 국내 주요 음원 사이트를 통해 먼저 공개됐으며, 전날 저녁 뮤직비디오(M/V)가 유튜브 티니핑TV 채널과 공식 SNS를 통해 공개됐다. 리즈는 맑고 청량하면서도 힘 있는 보컬로서, 주인공 로미와 티니핑들의 모험을 생생하게 표현해 작품에 활기를 더했다는 평가를 받고 있다.

SAMG엔터 관계자는 "리즈의 밝고 건강한 이미지와 힘 있는 보컬이 '프린세스 캐치! 티니핑' 세계관과 잘 어울린다고 판단했다"며 "특히 K-팝 팬층과 티니핑 시청자를 동시에 사로잡을 수 있는 시너지를 기대한다"고 전했다. 이어 "리즈가 가진 보컬의 순수한 매력이 OST와 완벽하게 어울렸다. 뮤직비디오에서는 리즈 특유의 밝은 매력과 애니메이션의 환상적인 비주얼이 어우러져 기대를 충족시킬 것"이라고 밝혔다.

리즈도 "'캐치! 티니핑' OST에 참여하게 돼 정말 기쁘다. 많은 분들이 노래와 뮤직비디오를 즐겨 주시길 바란다"고 소감을 전했다.





'캐치! 티니핑'은 2020년 첫 방영 이후 국내는 물론 중국, 일본, 동남아 등 해외에서도 큰 인기를 얻으며 완구, 공연, 영화 등으로 영역을 넓힌 글로벌 애니메이션 시리즈다. 이번 시즌에서는 프린세스티니핑들이 하모니 마을에 등장하고, 사라진 레전드티니핑을 찾아가는 과정에서 숨겨진 비밀이 드러나며 극의 긴장감과 재미를 더한다. 특히 시리즈 최초로 K-팝 아티스트와 협업을 진행해 애니메이션 팬과 글로벌 K-팝 팬덤을 동시에 사로잡을 것으로 기대를 모으고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

