본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[인터뷰]김우빈 "김은숙 대본 읽을수록 빠져, 잘하고 싶었죠"

이이슬기자

입력2025.10.13 22:47

시계아이콘01분 58초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니' 지니 역
아랍어 대사 52마디 "1000번씩 반복 연습"
"아팠던 시간 지나…오늘 하루 충실히 살아"

[인터뷰]김우빈 "김은숙 대본 읽을수록 빠져, 잘하고 싶었죠" 배우 김우빈. 넷플릭스 제공
AD

"인간이 어떻게 태어났는지보다 어떻게 살아가느냐가 중요하다고 생각해요."


배우 김우빈은 인간의 욕망을 다룬 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'에서 초월적 존재로 인간을 비추는 거울이 됐다. 13일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 만난 그는 "인간의 본성과 욕망에 대해 생각하며 연기했다"고 말했다.


'다 이루어질지니'는 김은숙 작가가 선과 악, 인간의 본성을 주제로 쓴 판타지다. 김우빈이 연기한 '지니'는 인간의 소원을 들어주는 초월적 존재로, 겉으로는 선한 신처럼 보이지만 인간의 욕망을 이용해 타락으로 이끄는 이중적 인물이다. 그는 "소원을 들어주는 척하지만 결국 인간의 욕망을 시험하는 존재라 복합적인 감정이 많았다"며 "선과 악의 경계를 어떻게 설득력 있게 표현할지가 가장 큰 숙제였다"고 말했다.


그는 이번 작품을 "인간의 본성에 대한 탐구"라고 표현했다. 그러면서 "인간은 그렇게 단순하지 않다. 선하다, 악하다로 구분하기보다 결국 어떤 선택을 하느냐가 그 사람을 결정짓는다는 메시지가 담겨 있다고 느꼈다"고 말했다.


김 작가와의 인연은 남다르다. 드라마 '신사의 품격'(2012), '상속자들'(2013)에 이어 세 번째 호흡이다. 김우빈은 "이번 대본은 아깝다고 느껴질 정도로 좋았다. 인간의 욕망, 유머, 메시지가 완벽하게 어우러져 읽을수록 빠져들면서 글의 결을 온전히 느낄 수 있었다"고 말했다. 김 작가가 "네가 왜 이 장면을 쓰는지 알고 연기하는 것 같다"고 말해준 적이 있다고 한다. 그러면서 "그 말이 큰 힘이 돼 잘하고 싶었다"며 "뭔가 통하는 게 있다"고 웃었다.


극 중 지니는 황금빛 가루를 흩날리며 인간의 소원을 들어준다. 이 장면은 대본에 없던 제스처로, 김우빈이 직접 만들어낸 설정이다. "지니는 인간과 다른 존재이기 때문에 움직임 하나에도 이질적인 결을 주고 싶었어요. 말투, 리듬, 리액션까지 인간과는 다르게 가져가려 했습니다. 그 괴리가 지니에게는 자연스러운 일상처럼 보이게요."


촬영 과정은 쉽지 않았다. 아랍어 대사를 완벽히 익히기 위해 녹음 파일을 1000번씩 들었다. 그는 "익숙하지 않은 언어라 돌아서면 잊어버릴 정도였다. 대본에 아랍어 대사가 52마디나 있었으니 총 52만번 정도 들은 셈"이라며 웃었다. 운전할 때나 쉴 때마다 음악처럼 반복해 들었고, 현장에는 아랍어 코치가 상주했다.

[인터뷰]김우빈 "김은숙 대본 읽을수록 빠져, 잘하고 싶었죠" '다 이루어질지니' 스틸. 넷플릭스 제공
[인터뷰]김우빈 "김은숙 대본 읽을수록 빠져, 잘하고 싶었죠" 배우 김우빈. 넷플릭스 제공

파격적인 장발의 헤어스타일과 단발머리를 오가며 외형에 변화를 줬다. 귀걸이와 의상 등 화려한 스타일링은 단순한 변신이 아니라 캐릭터의 서사를 표현하는 장치였다.


"그렇게 긴 머리는 처음이라 무겁더라고요. 쉬는 시간엔 머리를 말아서 어깨에 올려뒀어요. 분장팀이 무게를 분산시키려고 일부를 허리춤에 연결해줬죠. 특별한 변신보다 흐름을 유지하는 게 중요했어요. 지니가 격정적인 감정을 드러내도 거부감이 들지 않게 하려고 했습니다."


상대역 수지와는 드라마 '함부로 애틋하게'(2016) 이후 9년 만에 다시 만났다. 그는 "성격이 비슷해서 굳이 친해질 시간이 필요 없었다. 현장에서 서로가 어떤 생각을 하는지 거의 다 알 수 있었고, 그래서 코믹한 장면이든 감정 장면이든 호흡이 자연스럽게 맞았다"고 말했다. 특히 두 사람의 첫 키스는 가장 공들인 장면이었다. 그는 "그 장면에서 감정이 생겼다고 생각해 잘 찍고 싶었다. 촬영감독과 앵글을 두고 의견을 많이 나누며 준비했다"고 했다.


촬영이 끝난 뒤 그는 작품을 두 번 정주행했다. 김우빈은 "연휴 동안 시청자 반응을 다 찾아봤다"며 "좋은 반응이든 그렇지 않든, 작품을 봐주신 것만으로도 감사했다"고 말했다. 그러면서 "드라마가 재밌었다는 말이 제일 기분 좋다"고 덧붙였다.


김우빈은 16년째 감사일기를 쓰고 있다. 데뷔 때부터 지금까지 지켜오고 있는 습관이다. 2017년 5월 비인두암 진단을 받고 약 2년 반의 공백기를 가진 끝에 복귀한 그는 "예전엔 남을 위해 사는 게 당연하다고 생각했는데, 이제는 나를 위해 사는 법을 배우고 있다"며 "남에게 피해를 주지 않는 선에서 나를 위해 사는 게 행복이더라"고 전했다.


배우로서의 태도도 달라졌다. 그는 "거창한 목표를 세우지 않는다. 오늘 하루를 충실히 산다. 종일 일하고 집에 돌아오는 날이면 '오늘보다 더 잘 살 수 없겠다'는 생각이 들곤 한다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

"한번 아파보고 나니까 건강이 제일 중요하다는 걸 알겠더라고요. 그래서 제 소원은 늘 같아요. 나를 포함해 아는 모든 사람이 100살까지 건강하게 사는 것."




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.10.0210:37
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)

    정대화 전 국가교육위원회 상임위원(전 상지대 총장)은 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학들이 경쟁력을 갖추기 위해 가장 필요한 것은 재정 지원"이라고 강조했다. 정 전 상임위원은 "국정 전반 어디에도 '재정 투입' 없는 혁신은 없다"며 "고등교육(대학) 혁신을 위해서는 고등교육 재정이 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준은 돼야 한다"고 말했다. 그는 "한국의 고등교육 진학률은 75%, OECD 평균은 45%"라면서 "진학률

  • 25.10.0207:03
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)

    대한민국 헌법 제31조는 '모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다'고 규정한다. 이 조항은 교육의 기회가 누구에게나 열려 있어야 한다는 점에서 '형평성', 개인이 최대한 능력을 발휘할 수 있도록 교육받을 권리를 존중해야 한다는 점에서 '수월성'의 가치를 동시에 담고 있다. 그러나 현실에서는 이 둘을 조화롭게 구현하지 못하고 있다. 교육계에서는 "'형평성'과 '수월성'을 헌법적 가치 안에서 균형 있게

  • 25.10.0207:02
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)

    한국 의대 입학이 대학수학능력시험(수능) 점수에 따라 결정되는 것과 달리 미국 의대 입시에서는 성적이 모든 것을 판가름하지 않는다. 의학전문대학원 시스템으로 운영되는 미국 의대는 학부 학점(GPA), 의대입학시험(MCAT) 점수와 함께 전인적 평가(Holistic review)를 통해 이타적 의료를 실천할 수 있는 사람인지를 확인해 선발한다. 의대 지원자는 AMCAS라는 지원서, 각 의대에서 보내오는 2차 지원서를 작성해 자원봉사·연

  • 25.10.0207:01
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)

    "'초일류 대학'으로 가기 위해서는 사립대학의 구조 개선이 필요하다." 국회 교육위원회 김준혁 더불어민주당 의원은 2일 아시아경제와의 서면 인터뷰에서 "사학 운영을 통해 권력과 이권을 얻으려는 몰지각한 집단이 득세할수록 대학은 제 역할을 하기 어렵다"며 "정부 지원을 무작정 늘릴 수 없는 만큼, 사립대학이 스스로 교육·연구 중심의 실력을 길러야 한다"고 강조했다. 올해 교육부 감사에서도 대학 현장의 민낯이 드러났

  • 25.10.0207:00
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)

    "평가를 위한 평가, 변별력을 위한 변별력의 시험들이 더이상 유효하지 않다는 점을 받아들여야 한다." 빅데이터 전문가 송길영 작가는 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "실제로 선발을 위한 공부가 현실을 살아가기 위한 공부와 일치하지 않을 경우가 많다"며 이같이 밝혔다. 그는 이 같은 문제의 원인을 '선발'을 위해 발전해온 한국 교육의 한계에서 찾았다. 상식과 소양을 위한 공부가 아닌 변별력을 위한 공부, 시험을 위한 공

기획
혁신의 심장, 기업연구소
  • 25.10.0208:28
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0208:20
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0207:54
    NASA가 스페이스X 키운 비결
    NASA가 스페이스X 키운 비결

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0108:34
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리

    배터리를 싣고 다니는 전기차는 무겁다. 그러다 보니 민첩성이 떨어질 수밖에 없다. 현대자동차는 이러한 통념을 깨기 위해 '더 작고, 더 민첩한' 전기차를 연구하고 있다. 아이오닉 5 N(3000㎜·2200㎏)보다 길이를 300㎜ 이상 줄이고 무게는 320㎏ 낮추는 것이다. 차체가 가벼워졌으나 최고출력은 650마력으로 아이오닉 5 N과 같게 구현해 레이싱카만큼 날렵한 움직임과 극적인 드라이빙이 가능하다. 현대차가 개발 중인 롤링랩

  • 25.10.0108:24
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다

    2027년이면, 삼성종합기술원이 세워진 지 40년이 된다. 사람의 나이로 따지면, '불혹'의 나이. 세월을 통해 쌓은 능력으로 어떤 것에도 좌고우면하지 않을 시점에 이르렀지만, 지금의 삼성종합기술원의 위상은 예전 같지 않다는 평가가 지배적이다. 1987년 10월22일 삼성은 총 1250억원을 투입해 종합기술원을 세웠다. 경기도 용인군 기흥읍(지금의 경기도 용인시 기흥구) 반도체 공장 근처에 자리했다. 누구도 만들지 못한 반도체

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

22:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기