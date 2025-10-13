경찰청장 직무대행 “백해룡 파견 요청 오면 검토”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국수본부장, ‘이진숙 체포’ 보고 받아

유재성 경찰청장 직무대행은 13일 이재명 대통령이 '세관 마약수사 외압 의혹'과 관련 백해룡 경정 파견을 언급한 것에 대해 "(서울동부지검에서) 요청이 오면 검토할 것"이라고 밝혔다.

유 직무대행은 이날 정례 기자간담회에서 "검경 합동 수사가 이뤄졌고, 지금 서울동부지검에서 팀이 꾸려져 수사가 계속되고 있다"며 "우리 사건도 송치했다"고 말했다.

유 직무대행은 박정보 서울경찰청장의 세관 마약수사 외압 의혹 연루에 대해서는 "서울동부지검 봐야 할 사안"이라고 밝혔다.

경찰은 이진숙 전 방송통신위원장 체포와 관련해 "국수본부장에게 지휘감독권을 갖고 있고 보고를 받았다"며 "법원에서 체포의 적법성을 인정했다. 추가조사가 필요하면 할 것"이라고 말했다.





경찰은 이준석 개혁신당 대표가 대선TV토론 과정에서 '성폭력성 발언'을 한 것과 여론조사 비용을 대납받았다는 의혹과 관련해 "관련자 조사 등 수사를 절차에 따라 진행하고 있다"고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

