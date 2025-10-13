몰디브·하와이 제치고 세계 3위…한국인도 몰려가는 '아시아 최고의 섬'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베트남 푸꾸옥 아시아 전체 지역서 1위

150개국 관광객 찾는 '무비자 섬'

베트남의 대표 휴양지 푸꾸옥이 아시아 최고 섬으로 선정됐다.

베트남 푸꾸옥. 베트남 관광청

AD

최근 베트남 매체 베트남 플러스(Vietnam Plus)는 미국 여행 전문지 콘데 나스트 트래블러의 '리더스 초이스 어워드 2025'가 선정한 아시아 최고 섬으로 푸꾸옥이 올랐다고 보도했다.

푸꾸옥은 베트남 섬으로는 유일하게 '세계에서 가장 아름다운 섬' 명단에 포함됐다. 올해 95.51점을 받아 지난해보다 높은 점수를 기록하며 아시아 지역 전체에서 1위를 차지했다. 평가는 서비스 품질, 자연경관, 해변의 아름다움, 독특한 음식, 현지 환대 등 다양한 요소를 종합해 산정됐다.

세계 순위로 보면 푸꾸옥은 미국령인 힐튼 헤드 아일랜드, 키아와 아일랜드를 이어 3위에 올랐다. 전 세계적 휴양지로 꼽히는 몰디브(92.31점), 미국 하와이 마우이섬(93.35점), 인도네시아 발리(89.84점), 태국 푸껫(84.62점) 등을 크게 앞섰으며, 2위인 키아와섬과는 불과 0.01점 차이를 보였다.

푸꾸옥은 4년 연속 순위에 이름을 올렸으며, 매년 점수와 순위 모두 상승세를 이어가고 있다. 지난해에는 발리에 이어 아시아 2위를 차지했다.

올해는 또 푸꾸옥 남부 켐비치에 위치한 선그룹의 JW 메리어트 푸꾸옥 에메랄드 베이 리조트도 세계 최고 리조트 명단에 함께 선정됐다.

'천혜의 자연경관' 올해 외국인 관광객 120만명 66% 급증

푸꾸옥의 인기는 통계로도 드러난다. 푸꾸옥을 관할하는 베트남 안장성 관광국에 따르면 2025년 1~9월 푸꾸옥 방문 외국인 관광객은 120만명을 넘어 전년 대비 65.8% 증가했다. 관광 수입은 약 31조1000억 동(1조7000억원)으로 전년 대비 90.1% 늘어났다. 현재 푸꾸옥은 150개국 이상에서 관광객을 맞이하고 있다.

천혜의 자연경관을 바탕으로 한 푸꾸옥은 현재 150개국 이상에서 관광객을 맞이하고 있다. 또 베트남 내에서 유일하게 모든 외국인에게 30일 무비자 입국을 허용하는 지역으로, 관광객들의 발길을 끄는 주요 요인으로 꼽힌다. 오는 11월 '썬 푸꾸옥 항공'(Sun PhuQuoc Airways)이 첫 운항을 시작하는 가운데 해외 관광객들의 접근성이 한층 높아질 것으로 전망된다.

베트남 플러스는 "한때 미지의 여행지였던 푸꾸옥은 이제 하와이와 몰디브를 제치고 세계적 관광지로 도약했다"며 2027년 아시아태평양경제협력체(APEC)를 앞두고 위상이 높아지고 있다고 전했다.





AD

콘데 나스트 트래블러의 '리더스 초이스 어워드'는 올해로 38회를 맞았다. 전문가와 기자의 평가, 전 세계 독자들의 투표 등을 바탕으로 매년 수상지가 선정된다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>