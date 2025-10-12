전남도, 내수면 생태계 복원·수산자원 확대 집중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

은어·뱀장어 등 8개품종 125만 마리 방류



전라남도해양수산과학원 관계자들이 순천시 등 16개 시군을 대상으로 은어, 동자개 등 8개 품종 125만 마리를 방류했다. 전남도 제공

전라남도해양수산과학원은 내수면 생태계 복원과 수산자원 증강을 위해 지난 4월부터 9월까지 순천시 등 16개 시군, 공공수면에 은어, 동자개 등 8개 품종 125만 마리의 우량 수산 종자를 방류했다고 밝혔다.

전남도는 전국에서 가장 넓은 내수면 수역을 보유하고 있으며, 최근 기후변화, 외래어종 확산, 수질오염 등의 영향으로 생태계 건강성이 점차 저하되고 있는 실정이다. 이에 전남도는 내수면 생태계 토산 어종 회복과 어업인 소득 증대를 목표로 매년 우량 수산 종자를 방류하고 있다.

지난 은어 27만 마리 첫 방류를 시작으로 뱀장어 10만 마리, 동남참게 27만 마리, 메기 27만 마리, 쏘가리 4만 마리, 자라 1만 마리, 동자개 19만 마리, 붕어 10만 마리를 지역 생태환경에 따라 각 수역에 맞게 방류했다.

방류된 품종은 내수면 생태계 복원과 수산자원 증강에 중요한 역할을 하며 특히 메기는 외래어종인 배스와 블루길을 퇴치하는 천적 어종으로 생태계 균형 유지에 효과적인 것으로 평가받고 있다.





김충남 전남해양수산과학원장은 "도내에서 생산된 우수한 수산 종자를 지속해서 방류함으로써 내수면 생태계 보호와 어업인의 소득 증대에 기여하겠다" 며 "앞으로도 지역 특성에 맞는 내수면 토산 어종 복원과 수산자원 증강에 힘써 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

