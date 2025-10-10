30대 여성 공격한 멧돼지…전기검침원이 헬멧으로 제압

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추석 연휴 경남 함안서 멧돼지 출현

추석 연휴 경남 함안의 한 마을에서 주민을 공격한 사건이 발생했다. 이 멧돼지는 전기검침원이 헬멧으로 제압했다.

10일 연합뉴스와 경남소방본부 등에 따르면 추석 연휴 마지막 날인 9일 오전 8시 43분께 함안군 산인면 입곡리 한 마을에 멧돼지 한 마리가 출몰해 30대 여성 A씨를 공격했다. A씨는 머리와 왼쪽 무릎 등을 다쳐 병원으로 옮겨져 치료받았으며, 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

제압당한 멧돼지. 경남소방본부·연합뉴스

무게 약 30~40㎏으로 추정되는 멧돼지는 전기검침원 50대 B씨에 의해 제압됐다. 오토바이를 타고 마을을 방문한 B씨는 멧돼지가 A씨를 공격하자, 오토바이 헬멧으로 멧돼지를 가격해 제압한 것으로 알려졌다.





신고받고 출동한 소방 당국과 경찰 등은 현장 도착 당시 멧돼지는 이미 죽은 상태였다고 전했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

