한미 외교차관 "北비핵화는 공통 의지…한미일 협력 중요"

한미 외교차관이 서울에서 회동하고 동맹 현안과 한반도 정세 등을 논의했다.

10일 외교부에 따르면 박윤주 외교부 제1차관은 이날 오후 방한 중인 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관과 외교부 청사에서 제10차 한미 외교차관 전략대화를 진행했다. 한미 외교차관 전략대화가 열린 것은 2021년 7월 제9차 회의 이후 4년3개월 만이다.

주한미국대사관에 따르면 양국 차관은 한미 동맹의 현대화를 비롯해 조선, 핵심 광물 공급망, 에너지, 첨단 기술 등 다양한 분야에서의 경제 협력 강화 방안을 논의했다. 또한 한미일 3국 협력의 중요성에 대해서도 의견을 나눴다.

두 차관은 북한의 완전한 비핵화를 위한 공통된 의지를 확인하고, 북한의 불안정 조성 행위에 대해 공조된 대응 기조를 유지하기로 약속했다.

후커 차관은 "한미 동맹은 지난 70년 이상 한반도와 인도·태평양 지역의 평화, 안보, 번영을 뒷받침해온 핵심축(린치핀)"이라며 양국 동맹의 견고함을 재확인했다고 대사관은 전했다.

또한 미국은 강력한 연합방위태세와 한국에 대한 확장억제 지속 보장을 통해 한미 동맹을 더욱 강화하겠다는 의지를 거듭 밝혔다.

양측은 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 예정된 한미 정상회담 일정 등과 관련한 논의도 진행했을 가능성이 있다.





한편 후커 차관은 국무부에서 지역 및 양자 관계 현안을 총괄하고 있으며, 한미관계와 북미관계에도 깊이 관여하고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>