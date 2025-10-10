용산구, 평생학습대상·성인문해 시화전 수상…평생교육 분야 2관왕

맞춤형 학습 프로그램 전국적 인정
서울 용산구(구청장 박희영)가 교육부 주최, 국가평생교육진흥원 주관 ‘제22회 대한민국 평생학습대상’과 ‘제14회 전국 성인문해교육 시화전’에서 동시에 수상하는 성과를 거뒀다고 10일 밝혔다.
이번 수상은 주민과 함께 추진해 온 맞춤형 평생학습 프로그램이 전국적으로 높은 평가를 받은 결과로, 용산구의 평생교육 분야 성과를 입증했다. 구는 주민 재능나눔 프로그램 ‘서로서로학교’, 평생학습관 ‘우리말·우리글 한글교실’ 등 다양한 사업을 통해 평생학습 문화를 확산해 왔다.
‘제22회 대한민국 평생학습대상’ 우수상을 받은 ‘서로서로학교’는 구민이 직접 강사가 돼 교육 프로그램을 운영하는 주민 주도형 사업이다. 수강료와 강사료를 무료로 제공해 누구나 자유롭게 배우고 가르칠 수 있는 문화를 만들었으며, 2015년부터 현재까지 275개 강좌를 운영하며 3144명 수강생과 217명 강사를 배출했다.
‘제14회 전국 성인문해교육 시화전’에서는 용산구평생학습관 한글교실 수강생 강금례 어르신이 ‘글봄상(국가평생교육진흥원장상)’을 수상했다. ‘문해, 세상이 달라보여요’를 주제로 열린 공모에서 강 어르신의 작품 ‘나한테 없던 눈 하나가 생겼다’가 일상 속 배움과 희망을 담아 우수작으로 선정돼 감동을 전했다.
박희영 용산구청장은 “이번 수상은 주민과 지역사회가 서로의 배움을 응원하고 함께 성장해 온 결실”이라며 “앞으로도 주민 여러분이 일상 속에서 더 많은 배움과 즐거움을 누릴 수 있도록 평생학습 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.
용산구는 2016년 교육부 평생학습도시, 2018년 유네스코 글로벌 학습도시, 2022년 IAEC 국제 교육도시로 지정된 이후 언제 어디서나 배울 수 있는 평생학습 환경을 조성해 왔으며, 세대별 맞춤형 프로그램으로 구민 삶의 질 향상에 앞장서고 있다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
