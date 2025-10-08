귀경길 일부 구간 정체…부산→서울 5시간10분

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연합뉴스

AD

추석연휴 엿새째인 8일 오후 전국 주요 고속도로가 비교적 원활한 흐름이지만, 귀경길 일부 구간이 정체를 빚고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 6시 기준 전국 주요 도시 요금소에서 서울까지 걸리는 시간은 부산 5시간 10분, 울산 4시간 50분, 목포 4시간 40분, 광주 4시간 20분, 대구 4시간 10분, 강릉 3시간 50분, 양양 3시간 30분, 대전 2시간 50분이다.

서울에서 각 도시까지 걸리는 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 목포 3시간 40분, 대구 3시간 30분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 36분이다.

경부고속도로 서울 방향은 달래내 부근∼반포 7㎞, 안성 분기점 2㎞, 천안삼거리∼천안 5㎞, 신탄진∼남청주 10㎞ 등 구간에서 정체 현상이 발생하고 있다.

부산 방향에서는 경주∼활천 부근 2㎞, 통도사 부근∼석계 부근 6㎞ 등에서 차량이 일부 서행하고 있다.

이 밖에 대다수 고속도로에서는 전반적으로 흐름이 원활하다.

공사가 예상한 이날 전국 교통량은 546만대로, 수도권에서 지방으로 33만대, 지방에서 수도권으로 32만대 이동할 것으로 예측됐다.





AD

공사는 귀경, 행락 차량 등으로 서울 방향에 정체가 집중될 것으로 예상했다. 귀경 방향 정체는 오후 5∼6시께 절정에 달한 뒤 오후 11시∼이튿날 0시께 해소될 것으로 보인다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>