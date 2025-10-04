'알코올' 때문에 죽는다, 50대 남성 사망률 제일 높았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

알코올 사망 증가률, 40대가 가장 높아

알코올 관련 원인으로 숨진 사람이 지난해와 비교해 올해 대폭 늘어난 것으로 나타났다. 알코올성 간 질환, 알코올성 위염 등이 여기에 속한다.

연합뉴스는 4일 국가데이터처의 '2024년 사망원인통계'를 인용해 지난해 알코올 관련 사망자 수는 4823명이라고 보도했다. 전년 대비 361명(8.1%) 늘어난 수치다. 하루 평균 13.2명이 알코올 때문에 생명을 잃었다.

또 인구 10만명당 알코올 관련 사망률은 9.4명으로 전년(8.7명) 대비 8.3% 증가했다. 사망률이 가장 높은 연령대는 50대(19.6명)였다. 이어 60대(18.3명), 70대(12.4명), 40대(10.6명), 80대 이상(7.8명), 30대(3.0명), 20대(0.3명) 등이다.

전년과 비교해 사망률이 증가한 연령은 40대(12.2%)였다. 이어 30대(11.2%), 50대(7.7%), 60대(5.2%), 70대(4.5%) 순이었다. 20대(-37.7%)와 80대 이상(-2.9%)은 사망률이 전년보다 낮아졌다.

성별로는 남성의 알코올 관련 사망률(15.9명)은 여성(3.1명)의 5배 수준이었다. 다만 전년 대비 남성(5.9%)보다 여성(22.7%)의 비율이 눈에 띄게 상승했다.

질병관리청의 '2024년 국민건강영양조사'를 보면 지난해 30대 여성의 고위험 음주율은 12.6%로 전년보다 3.1%포인트, 9년 전보다 6.4%포인트 올랐다. 전체 여성 가운데 30대의 고위험 음주율이 가장 높았다. 질병청은 최근 1년간 1회 평균 음주량이 5잔 이상(여성 기준)이면서 주 2회 이상 음주하면 고위험 음주, 월 1회 이상 한 번의 술자리에서 5잔 이상 음주하면 월간 폭음으로 본다.





한편 최근 술을 많이 마시는 여성일수록 근육, 혈관 등 연부조직에서 기원한 악성 종양(암)인 '연부조직 육종' 발생률이 높아진다는 연구결과가 나왔다. 연부조직 육종은 성인 악성 종양의 약 1%를 차지하는 드문 종양으로 알려졌다.





