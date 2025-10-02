박희영 용산구청장 "구청 앞장서 전통시장·골목상권 시설 개선·홍보 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박희영 서울 용산구청장은 추석 명절을 앞두고 1일 지역 내 전통시장과 골목형상점가를 차례로 방문하며 주민들과 소통했다.

이날 박 구청장은 이촌시장, 용문시장, 후암시장을 비롯해 로얄상가, 삼성테마트, 순헌황귀비길 골목형상점가 등을 돌며 상인들과 인사를 나누고 온누리상품권으로 과일·한과·추석용품 등을 구매하며 전통시장 장보기에 동참했다. 또 물가 상승과 매출 감소 등 상인들의 고충을 들었다.

박희영 서울 용산구청장이 추석 명절을 앞두고 전통시장과 골목형상점가를 방문해 온누리상품권으로 장을 보며 상인들과 소통하고 있다. 용산구 제공.

AD

박 구청장은 "전통시장과 골목상권은 단순한 장터가 아니라 지역의 공동체 문화를 이어가는 소중한 공간"이라며 "구청이 앞장서 시설 개선과 홍보 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다. 이어 "상인들이 힘을 내야 지역경제가 살아나고, 주민들 역시 더 따뜻한 명절을 보낼 수 있다"며 "앞으로도 구청이 상인·주민 모두의 든든한 울타리가 되겠다"고 덧붙였다.





AD

용산구는 올해 추석 연휴에도 주민들의 전통시장 이용을 적극 독려하고 있으며, 앞으로도 골목형상점가 활성화를 위한 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>