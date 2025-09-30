올데이골프그룹, 추석명절 지역사회 총 5000만원 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

떼제베 청주시 취약계층 이웃돕기 성금

임페리얼레이크, 로얄포레, 올데이도 참여

최근 5년간 그룹 기부액 2억1000만원

올데이골프그룹이 한가위 추석명절을 앞두고 지역사회에 총 5000만원의 성금을 기탁했다.

올데이골프그룹의 청주떼제베 골프장은 29일 청주시 임시청사 직지실에서 이범석 시장이 참석한 가운데 취약계층 이웃돕기 성금으로 1000만원을 기탁했다. 이에 앞서 올데이골프그룹은 지난 17일 충주시에 3000만원, 강원도 횡성군에 1000만원의 이웃돕기 성금을 전달했다.

최창호 올데이 청주떼제베 대표이사(왼쪽)가 이범석 청주시장에게 이웃돕기 성금을 기탁하고 있다. 청주시 제공

이번 성금은 추석 명절을 앞두고 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 지원하기 위해 마련됐다. 올데이골프그룹 측은 청주시 소재 청주떼제베CC, 충주시 소재 임페리얼레이크CC, 로얄포레CC, 올데이골프앤리조트, 강원도 횡성군 소재 옥스필드CC가 각각 1000만원씩을 모아 조성했다고 밝혔다. 해당 기금은 각 골프장이 소재한 면단위(청주시 옥산면, 충주시 금가면, 신니면, 앙성면, 횡성군 서원면) 지역사회보장협의체를 통해 취약계층의 생활 지원에 사용된다.





올데이골프그룹은 2021년부터 매년 추석에 성금을 기탁해 왔다. 이번까지 5년간 누적 기부액은 2억1000만원으로 늘어났다. 또 2020년부터는 겨울마다 사랑의 김치나눔 활동을 이어오며 총 5.9t의 김치를 기부해 지역사회에 따뜻한 나눔을 실천하고 있다. 올데이골프그룹 측은 "작은 정성이지만 이웃들에게 의미 있는 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 다양한 나눔 활동을 지속하겠다"고 밝혔다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

