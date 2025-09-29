화성시, 시립미술관 국제설계공모 지명신청자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동탄2지구에 6025㎡ 규모 건립

경기도 화성시는 29일부터 다음 달 26일까지 '화성시립미술관 건립사업'의 국제설계공모 지명 신청자를 공개 모집한다.

화성시립미술관이 들어설 화성 동탄2지구 공공7부지 전경. 화성시 제공

AD

화성시립미술관은 오산동 1010 일원 동탄2지구 공공7부지에 연면적 6025㎡, 지하 1층~지상 3층 규모로 건립될 예정이다.

이번 공개 모집은 세계적 수준의 시립미술관을 건립하기 위해 건축 전문가 중 설계 공모의 지명을 희망하는 신청자를 모집하기 위한 것이다. 지명 대상자로 선정되면 11월 24일에 공고되는 지명설계 공모에 참여해 설계 작품을 제출할 기회가 주어진다.

공모에는 국내외 건축 관련 분야 전문가면 참가할 수 있으며, 대표자는 반드시 대한민국 건축사로서 국내에서 건축사사무소를 개설 등록한 사람이어야 한다. 자세한 사항은 화성시청 홈페이지에 게시된 공고문을 확인하면 된다.

시는 지명 신청서 제출자 등을 대상으로 설계공모 운영위원회의 평가를 통해 최종 5팀을 선정할 예정이다.





AD

정명근 화성시장은 "화성시립미술관은 시민과 예술이 소통하는 화성시의 랜드마크가 될 것"이라며 "뛰어난 역량을 갖춘 건축가들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>