[굿모닝 증시]시장의 눈은 AI주 실적으로…외인 수급 이어질까

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 국내 증시는 간밤 뉴욕증시의 강세와 주요 인공지능(AI) 기업들의 실적을 주시하며 지수 상단이 제한되는 흐름을 보일 전망이다.

앞서 뉴욕증시는 10일(현지시간) 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 및 유동성 공급 발표에 힘입어 일제히 상승 마감했다. 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일 대비 497.46포인트(1.05%) 뛴 4만8057.75, 대형주 중심의 S&P500지수는 46.17포인트(0.67%) 오른 6886.68, 기술주 중심의 나스닥지수는 77.669포인트(0.33%) 상승한 2만3654.155에 거래를 마쳤다.

로이터연합뉴스

AD

12월 연방공개시장위원회(FOMC)라는 대형 이벤트가 종료된 만큼 시장의 시선은 AI 기업들의 실적으로 향할 전망이다. 장 마감 후 실적을 발표한 오라클이 시간 외 거래에서 6%가량 빠지며 또 한 번 AI 버블 노이즈를 주입한 가운데 브로드컴, 마이크론 등 주요 AI 반도체 기업들이 실적 발표를 앞두고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "금일 국내 증시는 예상보다 덜 매파적이었던 12월 FOMC 결과에 따른 미국 증시 강세에도, 이번 회의를 둘러싼 시장 의견 정리, 오라클 시간 외 주가 급락 여파 등으로 지수 상단이 제한되는 흐름을 보일 전망"이라며 "그래픽처리장치(GPU) 및 텐서처리장치(TPU) 수요 호조 전망에 힘입어 내일 브로드컴 실적, 차주 마이크론 실적 이벤트를 중립 이상으로 치를 수 있다"고 짚었다.

최근 코스피가 4100선에서 등락을 거듭하고 있고, 선행 주가수익비율(PER) 밸류에이션 역시 10배 초반으로 과거 평균 수준에 머물러 있지만, 주가는 하방보다는 상방으로 열려 있다는 게 전문가들의 진단이다. 올해 11월 역대 1위 순매도(-14조4000억원)를 단행한 외국인이 이달 들어 순매수(1조4000억원)로 돌아선 점도 기대 요소다.

한 연구원은 "선물옵션 동시 만기일이 예정된 만큼, 외국인의 현·선물 수급 변화가 반도체 등 대형주 중심의 장중 주가 변동성을 만들어 낼 것으로 보인다"며 "국내 증시의 밸류에이션이나 이익 모멘텀 역시 주가 하방보다는 상방을 가리키고 있음을 고려할 때 금일 변동성 장세에 보수적으로 대응하는 것은 지양할 필요가 있다"고 말했다.





AD

나정환 NH투자증권 연구원은 "FOMC 이후 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 반영하는 달러지수(DXY)가 99포인트대에서 98포인트대로 하락한 점은 원·달러 하방 압력으로 이어질 수 있어 한국 증시 수급에 우호적일 수 있다"며 "업종 측면에서는 IT, 경기민감재, 산업재 중심의 상대 강세 가능성에 주목할 필요가 있다"고 설명했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>