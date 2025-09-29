가스공사 광주전남본부, 추석 맞이 장애인 물품 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국가스공사 광주전남지역본부가 광산구 지역 장애인 취약계층에 명절맞이 추석 물품 지원을 위한 500만원을 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공

광주사회복지공동모금회(이하 '광주사랑의열매')는 한국가스공사 광주전남지역본부가 광산구 지역 장애인 취약계층에 명절맞이 추석 물품 지원을 위한 500만원을 기탁했다고 29일 밝혔다.

지난 25일 광산구 사암로에 위치한 광주시지체장애인협회 광산구지회에서 진행된 전달식에는 이학수 한국가스공사 광주전남지역본부 관리부장, 박흥철 광주사랑의열매 사무처장, 남한우 지체장애인협회 광산구지회장, 탁미화 광산구부회장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

이번 기탁은 민족대명절 추석을 맞이해 진행된 것으로, 광산구지체장애인협회를 통해 지역 내 취약계층 장애인 가정에 필요한 물품으로 전달될 예정이다. 물품은 메론·한과 선물세트로, 명절에 걸맞은 품목을 전달해 취약계층이 소외되기 쉬운 시기에 적절한 도움을 줄 것으로 기대된다.





이학수 한국가스공사 광주전남지역본부 부장은 "이번 기탁을 통해 취약계층도 함께 따뜻한 명절을 맞이하길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

